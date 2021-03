Lenge leve innovasjonsteateret

Håvard Wiik og Ram Yoga besvarte 1. februar mitt debattinnlegg fra 17. januar i Finansavisen. 15. februar kom også Digitaliseringsdirektoratet på banen. Bra!

Simen Wølneberg. Foto: Privat

Jeg deler her noen oppklarende kommentarer:

Selvfølgelig krever innovasjon implementering. De kreative (og sikkert gode) ideene Computas klager over at de ikke får tatt ut i live, har imidlertid med all sannsynlighet lite med innovasjon å gjøre. Jeg tviler ikke på at Computas er gode teknologirådgivere, men jeg ser ingen tegn til at de jobber med innovasjon. Da kan de ikke klage på andre som liker å si at de jobber med innovasjon uten å faktisk gjøre det.

Computas blander begrepene kreativitet og innovasjon, det skinner gjennom også i deres innlegg 1. februar. Kreativitet er en elementær faktor for innovasjon, men de aller færreste kreative ideer har noe med innovasjon å gjøre. For å bruke terminologi teknologene i Computas forstår: Det er et én-til-mange-forhold mellom henholdsvis innovasjon og kreativitet.

Når så Digitaliseringsdirektoratet kommer på banen og henviser til en definisjon av innovasjon fra Kommunesektorens organisasjon (KS), en organisasjon jeg har vanskelig for å ta seriøst hva innovasjonskompetanse gjelder, så er det glade vanvidd komplett.

Suksesshistorier som Tibber fra Førde og Autostore fra Nedre Vats er konkrete eksempler på innovasjon som lykkes

Tilbake til problemstillingen Håvard Wiik og Ram Yoga tok opp knyttet til det de kaller «innovasjonsteateret». Mitt poeng er at aktører som Computas, med lav troverdighet knyttet til innovasjon, selv har en hovedrolle i teaterforestillingen de klager på at eksisterer. Det hjelper lite at selveste Digitaliseringsdirektoratet bidrar til å fremstille innovasjon som noe enkelt ved å henvise til tvilsomme definisjoner.

Det skjer mye innovativt og spennende i Norge. Miljøer skapt av aktører som Mesh, Startuplab og Universitetet i Oslo med Forskningsparken og Senter for Entreprenørskap må trekkes frem. Disse har jobbet målrettet med å tilrettelegge for innovasjon i en årrekke.

Suksesshistorier som Tibber fra Førde og Autostore fra Nedre Vats er konkrete eksempler på innovasjon som lykkes. I forrige uke leste jeg om Monty Hatfield fra Ås, som kom på ideen for Autoglove i pølsekøen på en bensinstasjon. I dag selger løsningen over store deler av verden.

Eksemplet til Monty er godt: Innovasjon kan sjelden planlegges. De virkelig innovative ideene kommer når man minst aner det. Da er selvfølgelig gjennomføringen viktig, og finansieringsordninger som Digitaliseringsdirektoratet refererer til er kjærkomne.

La innovasjonsteatret fortsette, det kommer nok mye bra ut av det også i fremtiden.

Ønsker alle en innovativ dag!

Simen Wølneberg

Digital forretningsutvikler