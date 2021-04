Jo flere butikker, jo høyere priser

Det pågår for tiden en meningsutveksling i Finansavisen om grunnene til at prisene i norsk dagligvarehandel er så mye høyere enn i våre naboland og på Kontinentet. Det er imidlertid en faktor som så langt har vært utelatt såvidt jeg har observert, og det er substantivet antall.

Vi har syv dagligvarebutikker, snart åtte

Selv bor jeg til vanlig deler av året i London. Jeg bor sentralt i bydelen Richmond, som tilhører den bedre vestkanten. Men selv der må jeg enten ta buss eller sykle når jeg skal gjøre mine innkjøp. Det er langt mellom butikker større enn en Brustad-bu, og dette er en by med 8 millioner innbyggere. Jeg har ennå til gode å se to konkurrerende kjeder ligge praktisk talt vegg-i-vegg, noe som er helt vanlig i Norge.

I Norge blir jeg stadig like forundret over tettheten av butikker jeg ser ikke bare i byene, men også utenfor. Tvedestrand er en av Norges mindre kommuner i areal med 6.000 innbyggere. Vi har syv dagligvarebutikker, snart åtte. En slik abnorm butikktetthet må utvilsomt være en av de aller største faktorene for de høye prisene vi finner her i landet.

Yngve Werner Monrad

Gruppeleder i Tvedestrand FrP