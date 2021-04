Aksjeanalyse er ikke innsideinformasjon

Med bakgrunn i at analytiker(e) i Arctic Securities har kjøpt aksjer før publisering av aksjeanalyser, har temaet om aksjeanalyser er innsideinformasjon kommet opp igjen. Og svaret er jo selvsagt at det er det ikke.

Det er vanskeligere å nedgradere eller skrive noe negativt

En aksjeanalyse er basert på offentlig tilgjengelig informasjon kombinert med subjektive oppfatninger om fremtidig utvikling og verdsettelse. Noen mener at når dette blir satt i system, er det informasjon som har påvirkning på aksjekursen, men det er jeg sterkt uenig i. Så når jeg leser i avisen at «aksjen steg fordi et meglerhus har oppgradert», synes jeg det i beste fall er en forenkling av virkeligheten, som gjerne er mye mer kompleks.

Jeg har selv tidligere vært analytiker, og også eiet aksjer i selskaper jeg har fulgt (Telenor, Inmeta, Olav Thon Eiendomsselskap og Itera, som jeg kommer på nå). Selvsagt med full disclaimer på forsiden av analysene.

Det er jo to måter å se dette på:

Du er ikke nøytral som analytiker. Det er vanskeligere å nedgradere eller skrive noe negativt, fordi du er biased. Du er i samme båt som de anbefaler å kjøpe aksjen. Tar du feil, vil du tape penger på det selv også. Derfor bør ditt ord veie tyngre når du selv også har investert.

Jeg opplevde spesielt at utenlandske investorer (typisk fra England/USA etc.) hadde mye mer tiltro til budskapet i analysen når du selv var investert. Og det er den oppfatningen jeg også har av temaet.

Saken rundt Arctic kjenner jeg ikke inngående, så dette er ikke nødvendigvis et forsvar av de involverte der, men mer en generell betraktning av temaet.

Thomas Nielsen

Forvalter i First Fondene