Usosialt tomtefesteforbud fra Arbeiderpartiet

Finansavisen meldte tirsdag at Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet ønsker å skrote tomtefesteloven. Dette er feil vei å gå dersom vi ønsker rimelige boliger.

Selv om tomtefesteloven kan virke noe urimelig, er den kommunenes kanskje viktigste virkemiddel for å raskt kunne bygge ut rimeligere boliger.

Det har alltid vært dyrere å bygge boliger enn hva flertallet har råd til. Tomtepris er en viktig faktor som i byene gjør boligprisene ekstra høye. Her vil tomtefeste bidra til å gjøre flere tomter aktuelle for boligbygging med god kvalitet, ved at tomtekostnaden fordeles ut over tid og ikke umiddelbart belastes boligkjøper.

Tomtefeste vil kunne gjøre det lønnsomt å bygge ut med lavere tetthet og bedre bokvaliteter, og lønnsomt å bygge ut i byområder med lavere markedspriser.

Tomtefeste er etter vårt syn et uutnyttet instrument som kan sikre en god og stabil boligutbygging i byene.

Snarere enn å avvikle tomtefesteloven, ønsker vi en opprydding i loven slik at den bedre harmonerer med vår tids behov og utfordringer.

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom