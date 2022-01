Dystopi – den nye norske samfunnsmodellen

Nyttårsforsettet om å stå opp tidligere om morgenen røk på årets fjerde dag. Det skjedde ufrivillig etter å ha ligget våken halve natten med en marerittaktig tankerekke. Jeg bodde i Dystopia – et sted med masseovervåkning og omfattende menneskerettighetsbrudd. Det er ikke et godt sted å være. Og som en skjebnens ironi ble marerittet virkelighet da en gul strimmel lyste under vindusviskeren fra min feilparkerte bil på vei til jobb kl. 08.15. Bymiljøetaten hadde allerede vært på pletten kl. 08.06 med kontrollsanksjon som straff for oversett skilt og brutt nyttårsforsett. Parkering forbudt 08–19.

Orwell skrev den i 1949, men dessverre ser det ut til at de som trenger det mest ikke har tatt seg tid til å lese den

Det nye året starter med et enda mer skremmende scenario fra den nye regjeringen. Siste nytt er skatteovervåkning for å inndrive økte skatter og avgifter basert på det såkalte DSOP-samarbeidet – Digital Samhandling Offentlig Privat. Skatteetaten, NAV og Politiet forsøker nå å legitimere en digital masseovervåkning av folks banktransaksjoner for at ikke en eneste av de tilstrammede skattekronene skal falle utenfor stats- og kommunekassene.

Jusprofessor Sverre Blandhol ved Universitetet i Oslo, som jobber med etikk og regeletterlevelse i norsk næringsliv, mener myndighetene må kunne bruke det nye verktøyet. «De bør få lov til å bruke ny teknologi som gjør informasjonsinnhentingen mer effektiv», sier han til Dagens Næringsliv. Teknologien er allerede tilgjengelig. Det er bare å implementere. 00–24.

Det er tid for å ta frem igjen George Orwells kjente og skremmende fremtidsroman «1984». Boken er en av verdens mest leste, og kjent som en av de beste samfunnskritiske bøker gjennom tidene. Orwell skrev den i 1949, men dessverre ser det ut til at de som trenger det mest ikke har tatt seg tid til å lese den.

Orwell tegnet et bilde av et totalitært regime som søkte kontroll over hvert eneste lille hjørne av folks liv. Bokens hovedtema er et scenario av masseovervåkning og omfattende menneskerettighetsbrudd. Hovedpersonen, Winston Smith, jobber i Sannhetsdepartementet. Og overalt står tankepolitiet parat til å avsløre ethvert svik mot Partiet.

La oss gå tilbake til Bymiljøetaten. Selv om de er tidlig på’n med styrket mannskap i de lokale områdene som bringer flest parkeringsbøter inn i kassa, så er de dessverre nødt til å prioritere. Det er mer effektivt å sette inn støtet mot «feilparkering i strid med veitrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften», som drar inn 900 kroner, fremfor å gå etter skarve 660 kroner i kontrollsanksjon fra de som har glemt å betale parkeringsavgiften.

Men tenk om kommunene kunne nådd alle overtrederne ved å lese bilskiltene digitalt med videoovervåkning overalt. Da hadde Bymiljøetatens mannskaper sluppet å prioritere. Teknologien er allerede tilgjengelig. Det er bare å implementere. 00–24. Vi kunne kalt det DYSTOPIA – Digital Samhandling Offentlig Privat.

