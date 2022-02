Flere bør eie sin egen arbeidsplass

Allerede i fjor slo en rapport fra NyAnalyse fast de positive ringvirkningene av økt medeierskap. Funnene viste blant annet at økt medeierskap gir mer lønnsomme bedrifter, reduserer forskjeller og demper ulikhet i samfunnet, øker produktiviteten, styrker innovasjonen og øker omstillingsevnen. I tillegg peker rapporten på at medeierskap vil øke de ansattes interne organisasjonstilknytning og styrke bedriftsdemokratiet. Summen av dette innebærer at vår felles levestandard vil bli bedre, samtidig som den norske arbeidslivsmodellen kan styrke seg ytterligere og den norske konkurransekraften vil øke. Det er vanskelig å finne gode argumenter mot incentiver for økt medeierskap.

Det eneste som har manglet er hvordan incentivene i praksis kan gjennomføres. Det mangler ikke lenger. Den nye KPMG-rapporten «Skatteincentiver for medeierskap» skisserer store muligheter. Det må politikerne benytte seg av så raskt som mulig.

Det er imidlertid noen forutsetninger som må på plass for at økt medeierskap skal bli det kinderegget som kan ligge i en ny ordning. Finansforbundet tror kollektive løsninger er en viktig forutsetning for å skape incentiver som gir ordningen legitimitet, tilslutning og virkning. Dette vil sørge for økt risikoavlastning for den enkelte, at arbeidstakere får større makt, samtidig som den økende ulikheten dempes. I tillegg vil gode kollektive løsninger sørge for at trepartssamarbeidet kan styrkes og videreutvikles, og dermed bidra til å styrke den norske arbeidslivsmodellen og arbeidstakernes rettigheter og innflytelse.

Reell spredning av makt, samtidig som du kan spare gjennom verdiene du skaper når du går på jobb hver eneste dag, vil være et gode mange ønsker å benytte seg av

Signalene fra et bredt politisk panel under lanseringen av KPMG-rapporten var oppløftende. Arbeiderpartiets Lise Christoffersen ga tydelig uttrykk for at økt medeierskap var et interessant spor, men at det naturligvis må letes etter de beste modellene som gir ønsket effekt. Målet er selvsagt at alle arbeidstakergrupper, i alle bransjer, skal ha incentiver og mulighet til å gå inn som eiere i sin egen bedrift. Reell spredning av makt, samtidig som du kan spare gjennom verdiene du skaper når du går på jobb hver eneste dag, vil være et gode mange ønsker å benytte seg av.