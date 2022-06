Tre IT-trender som fordrer å tenke nytt rundt IT-­sikkerhet

Ifølge IDC, er behovet for fleksibilitet den viktigste driveren når det gjelder å håndtere veksten i ustrukturerte data. Derfor vil vi i 2022 og årene fremover fortsette å se bedrifter ta i bruk fleksible lagringsløsninger som kan håndtere en blanding av ulike krevende workloads, som for eksempel kunstig intelligens og maskinlæring, sammen med mer tradisjonelle bruksområder som filkonsolidering og arkivering.

3. Alt levert som tjenester («as-a-service»)

Bedrifter går i stadig større grad over til as-a-service-modeller der «alt» leveres som en tjeneste – enten det er programvare levert som en tjeneste eller infrastruktur for databehandling og lagring. Kravene til sikkerhet for slik infrastruktur er de samme som for tradisjonell on-prem-infrastruktur, men med den økte kompleksiteten som ligger i at infrastrukturen noen ganger kan være plassert i et datasenter delt mellom flere – såkalt «co-location».

En generell mangel på kompetanse innenfor IT-sikkerhet kombinert med et stadig mer utfordrende trusselbilde gjør at stadig flere ser fordelene ved å kjøpe også cybersikkerhet som en tjeneste. Fordelene er at du kan spille på styrkene til større fagmiljøer innenfor sikkerhet, uten å måtte ha all kompetansen «på huset».

Hvordan beskytte seg i det nye trusselbildet:

Måten vi driver forretninger på endrer seg raskere enn noensinne, og en helhetlig strategi rundt hvordan du tenker informasjonssikkerhet i den nye, hybride multisky-hverdagen er avgjørende.

I en undersøkelse fra Accenture svarer hele 81 prosent av sikkerhetsansvarlige (CISO-er) at det å ligge i forkant av angripere er en konstant kamp. Kostnadene ved et angrep kan imidlertid bli langt større enn kostnadene ved å gjennomføre de nødvendige tiltakene. Og det er mulig å redusere kostnadene ved å ta i bruk smarte løsninger og teknologi der sikkerhet er innebygget og mest mulig automatisert.

Avansert databeskyttelse er ett av verktøyene som kan gjøre det mulig å raskt komme på lufta igjen etter et løsepengeangrep. Dette må kombineres med strenge sikkerhetspolicyer, som tofaktor-autentisering, overvåking av nettverk og innbruddsforsøk, samt gode rutiner for å holde alle IT-systemer oppdatert med de nyeste sikkerhetsoppdateringene.

I tillegg til at sikkerhet må være innebygget og en inkludert del av IT-løsningene, da kan det være helt avgjørende med et «cyber vault» der dine viktigste data og applikasjoner sikkerhetskopieres til systemer fysisk adskilt fra bedriftens øvrige nettverk.

Nye muligheter betyr også nye utfordringer – men vi mener utfordringene knyttet til informasjonssikkerhet absolutt er overkommelige.

Geir Rostadmo-Strømme

Norgessjef i Dell Technologies