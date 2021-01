Freyr styrker staben

Freyr har ansatt tre nye medlemmer til selskapets ledelse. De tre er ansatt for å gjennomføre Freyrs vekstrategi, som inkluderer utvikling av over 40 GWh med produksjonskapasitet for rene battericeller innen 2025. Det opplyser selskapet i en pressemelding onsdag.

Jan Arve Haugan er en veteran innen internasjonal energisektor og teknologidrevet virksomhet, og er blitt utnevnt til Chief Operating Officer (COO) og visekonsernsjef.

Hege Marie Norheim er en erfaren leder innen interessent-relasjoner og bærekraft. Hun er utnevnt til konserndirektør for HR, bærekraft og kommunikasjon.

Mens det tredje personen som er blitt ansatt av det OTC-noterte selskapet blir fortsatt ikke navngitt, men skal være en erfaren ekspert på utvikling og salg av løsninger for energilagring, og vil bli konserndirektør for salg (EVP Sales).

– Vi tiltrekker oss erfarne mennesker og topptalenter til FREYR når vi nå utvikler oss til å bli en av Europas største leverandører av battericeller laget med fornybar energi, sier konsernsjef Tom Einar Jensen i Freyr i en kommentar.