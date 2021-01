I eksklusive samtaler med amerikansk gigant

HitecVision og det britiske porteføljeselskapet Neo Energy har innledet eksklusive forhandlinger om å kjøpe ExxonMobils oppstrømseiendeler i sentrale og nordlige Nordsjøen, melder HitecVision torsdag.

Ved vellykkede samtaler vil en kjøpsavtale kunne bli kunngjort i første kvartal, med sluttføring senere i år, opplyser selskapet videre.

For en måned siden verserte det rykter om at HitecVision var i førersetet i kampen om ExxonMobils aktiva i den britiske delen av Nordsjøen. Ifølge Bloomberg var det snakk om at ExxonMobil kunne få rundt én milliard dollar for eiendelene.



I 2019 kjøpte Vår Energi, eid av Eni og HitecVision, ExxonMobils norske olje- og gassvirksomhet for 4,5 milliarder dollar.

HitecVision-eide Point Resources kjøpte ExxonMobils egenopererte oppstrømsvirksomhet i Norge tilbake i 2017.