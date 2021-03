Et knippe norske industriaktører starter nå en storsatsning kalt «H2 Truck» og satser på å rulle ut minimum hundre hydrogenlastebiler på norske veier innen 2025.

– Vi har samlet hele verdikjeden av transportbrukere, utbyggerne av stasjoner og produksjonsanlegg, og offentlige myndigheter til en felles innsats for å få dette til, sier Jan Carsten Gjerløw, prosjektansvarlig og daglig leder i Evig Grønn.

Bygger fyllestasjoner

Everfuel og Hynion som skal stå for utbyggingen av fyllestasjonene. Everfuel lanserte nylig sine ambisjoner for en første fase utbygging av 15 fyllestasjoner rettet mot tungtransport, busser og taxiselskaper, særlig i Oslo-regionen.

Jan Carsten Gjerløw, prosjektansvarlig H2 Truck og daglig leder i Evig Grønn. Foto: Kristin Svorte

– Vi har tett kontakt med både lastebilprodusentene og logistikkselskapene, og jeg tror dette kan være forløsende nyheter, sier Helge Holen, leder av Everfuel Norway.

Hynion har allerede flere hydrogenstasjoner på plass.

–Stasjonene kan sikre tidlig testing av hydrogenlastebiler. Deretter starter vi bygging av nye stasjoner på lokasjoner der det er behov, sier Ulf Hafseld, daglig leder av Hynion.

Hynion børsnoteres om ikke lenge på Euronext Growth, men traff ikke blink med emisjonen på 175 millioner.

Starter i Oslo

Gjerløw forteller at Oslo kommune er pådriver med sitt prosjekt «Pilotby for utslippsfri tungtransport».

Ifølge tall fra Miljødirektoratet står transport for 31 prosent av Norges klimagassutslipp. I Oslo står veitrafikken for nær halvparten av klimagassutslippene, og tungtransport står for 23 prosent av disse.

Blant andre er Statkraft, Everfuel, Hynion, Toyota, DB Schenker, Poste, Copp, Rema og DNB med på satsingen.