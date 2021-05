Vil bygge hydrogenfabrikk i Kvinesdal

HydrogenPro inngår en intensjonsavtale med initiativtagerne bak Kvina Energy Park om å etablere grønn hydrogenproduksjon (hydrogen fremstilt gjennom elektrolyse red. anm.) i Kvinesdal. Utviklingen av prosjektet legger partene i et felleseid selskap ved navn Kvina Hydrogen.

TAR DET DAGLIGE ANSVARET: Fra venstre: Åge Breimoen, Tore Knapskog og Eilif Sandvand Galdal utgjør styret i Kvina Energy Park Foto: Kvina Energy Park

Det fremgår av en melding fra selskapet onsdag morgen.

I januar gikk Kvina Energy Park ut med de storstilte planene om å bygge en hydrogen-hub innerst i Fedafjorden. Den gang anslo styreleder Tore Knapskog i Kvina Energy Park at en utbygging av tomten trolig ville kreve investeringer for 5 milliarder kroner.

Initiativtagerne bak Kvina Energy Park vil stå for utviklingen til daglig, mens HydrogenPro vil bidra med støtte innen design og optimalisering av produksjonsanlegg for elektrolyse.

– Utviklingen i Kvinesdal vil nødvendigvis ta noe tid, men vi ser tydelige tegn på at det er økende og reell interesse for grønt hydrogen i Norge, og vi forventer at utviklingen de kommende år vil aksellerer, sier adm. direktør Mårten Lunde i HydrogenPro i meldingen.

500-800 MW

Det ventes at tomten på 500 dekar vil få tilgang til 500-800 MW elektrisk kraft, noe som kan resultere i en årlig produksjon av hydrogengass på 100.000 tonn. Partene mener det er realistisk å oppnå en pris på hydrogen på 1,2 dollar pr. kilo, gitt at strømmen er rimelig priset.

HydrogenPros teknologi vil ifølge meldingen bidra til å senke strømforbruket i produksjonen med 14 prosent.

Enn så lenge er selskapet i gang med regulering av tomten til industrielle formål, i tillegg til at det jobbes med å levere konsesjonssøknad til NVE.

Tidligere denne måneden signerte HydroenPro og Hynion en avtale om leveranse av grønt hydrogen til Hynions hydrogenstasjoner.