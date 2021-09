– Utbytte bedre enn å investere i vind og sol

Chevron varslet denne uken investeringer i sin lavkarbonvirksomhet på mer enn 10 milliarder dollar innen 2028, det vil si en drøy tredobling av den tidligere guidingen på 3 milliarder dollar.

Pengene skal gå til å utvide produksjonskapasiteten for fornybar naturgass, fornybart drivstoff og hydrogen til bruk for kunder innenfor industri, kraft og tungtransport. I tillegg vil innsatsen inn mot karbonfangst økes.

I et intervju med Jim Cramer i CNBCs Mad Money forklarte Chevron-sjefen Mike Wirth hvorfor selskapet ikke går inn i vind og sol.

– Utbytte før vind og sol

– Dette er relativt modne teknologier, og mye kapital er tilgjengelig. Avkastningen i vind og sol blir faktisk budt ned, og vi har konkludert med at vi ikke kan skape verdier for aksjonærene ved å gå inn i vind og sol, sa han.

– Vi vil heller at pengene går tilbake til aksjonærene for å la dem plante trær eller investere i en vind- og solutvikler, og har rett til å gjøre det med et stigende utbytte fra selskapet vårt, la Wirth til ifølge CNBCs nettutgave.

Chevron fikk i første halvår 2021 et resultat etter skatt på 4,5 milliarder dollar, genererte netto 11,2 milliarder dollar i kontantstrøm fra driften og betalte ut 5 milliarder dollar i utbytte – opp 4,8 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Analytiker får hakeslipp

Wirths uttalelse om å betale ut utbytte heller enn å investere i vind og sol utløser hakeslipp hos senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote.

«Min eneste reaksjon er: for å sikre seg avkastning på lang sikt bør investorer heller investere i energiselskaper med en smartere ledelse, siden grønn energi – uheldigvis for Chevron – er fremtiden. Ellers er det ikke sikkert det er noen fremtid», skriver hun i torsdagens oppdatering.

JP Morgan nedgraderer

JP Morgan lar seg heller ikke imponere av Chevron, og svarer ifølge CNBC på fornybar-planene med å nedgradere aksjen fra kjøp til hold, samt senke kursmålet fra 128 til 111 dollar.

Analytiker Phil Gresh mener beslutningen om å øke de grønne investeringene kan være smart, men tviler på at den vil hjelpe aksjene på kort sikt.

«På noen måter tror vi Chevron er et offer for sin egen suksessrike kapitaldisiplin, ettersom økt guiding av grønne investeringer fremover ikke ser ut til å ha en motvekt ellers i porteføljen. Som en følge av dette ser vi at breakeven for utbyttedekningen kryper nærmere 55 dollar pr. fat Brent-olje, noe som er litt over gjennomsnittet for konsernet», skriver Gresh i et kundenotat.