Tyskere tungt inn i Nord-Sverige

Det tyske bilkonsernet Volkswagen er i full gang med elektrifisering av bilporteføljen, og slapp nylig prisene for de elektriske nykommerne ID.5 og ID.5 GTX. Full karbonnøytralitet skal oppnås innen 2050 og for å klare det har selskapet lansert programmet «Way To Zero».

Programmet omfatter både mer miljøvennlig produksjon av biler og andre miljøfremmende tiltak.

Et av tiltakene er at Volkswagen skal investere rundt 40 millioner euro, cirka 400 millioner kroner, i europeiske vindparker og solenergi frem mot 2025.

Tyskerne har nå inngått sin største porteføljeavtale så langt med vindparkselskapet Onshore Aldermyrberget i Skellefteå i Nord-Sverige, ifølge en melding fra selskapet.

Volkswagens andel av vindparken skal generere rundt 100 GWh elektrisitet, som tilsvarer nok strøm til 27.000 husstander.

– Vi tenker regionalt i våre prosjektbeslutninger og fokuset er å investere i fornybar energi, spesielt der elbiler fra Volkswagen er populære. Eierandelen i vindparken i Sverige er derfor et logisk skritt, sier Andreas Walingen, Volkswagens strategisjef.

Volkswagen er den ledende leverandøren av elbiler i Sverige, og ID.4 har toppet salgslisten de foregående åtte månedene.

Sol i Tyskland

I tillegg til den nylige vindinvesteringen i Nord-Sverige skal en ny solpark åpne i Tramm-Göthen nordøst i Tyskland i starten av 2022.

Anlegget er et samarbeidsprosjekt for Volkswagen med energiselskapet RWE og består av rundt 420.000 solmoduler. Det er det største enkeltstående solprosjektet i Tyskland.

Prosjektet skal følges opp med rundt 20 lignende elektrisitetsprosjekter i land som Spania, Storbritannia og Finland innen 2025. Alle prosjektene er forespeilet å generere syv terrawattimer med grønn elektrisitet, tilsvarende kapasiteten til mer enn 300 vindturbiner, og vil sørge for strøm til mer enn 600.000 husholdninger.