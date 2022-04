Yara bestiller 15 grønne fyllestasjoner for skip

Yara annonserer at de nå har lagt inn en forhåndsbestilling på 15 flytende og landbaserte bunkringsterminaler fra Azane Fuel Solutions.

Gjennom den kommersielle avtalen skal man etablere et nettverk av fyllingsstasjoner for fylling av karbonfri ammoniakk i Skandinavia, opplyser industrikonsernet.

Bunkersterminalene skal enten bygges på lektere eller på land, med lagrings- og prosessanelgg som skal sørge for sikker håndtering av den svært giftige ammoniakken.

Nyheten ble lansert på et arrangement på Salt ved Langkaia i Oslo fredag morgen, rett før den store shippingmessen Nor-Shipping starter på mandag.

– Når er det første anlegget på plass?

– Vi sikter oss inn mot 2024. Det er et ganske stort prosjekt. Selve lekteren skal bygges og så teknologien ferdigutvikles og i tillegg er det mye rundt sikkerhet som må være på plass, sier Yara Clean Ammonia-sjef Magnus Ankarstrand til Finansavisen etter seansen.

På spørsmål om hva Yara legger av penger i satsingen, sier han følgende:

– Selve investeringsstørrelsen avhenger av hvor mange lektere vi trenger. Vi sikter mot et ganske stort nettverk, men vi har ikke noen konkrete tall å gå ut med nå.

Azane skal bygge terminalene før de overleveres til Yara, som er en av verdens største ammoniakkprodusenter i verden.

En global ammoniakkgigant vil bli grønn

– Yaras far, Sam Eyde, hadde vært veldig stolt hvis han så hva dere har fått til på åtte måneder, sa næringsminister Jan Christian Vestre fra podiet under sitt innlegg.

Yara har lenge jobbet med mulighetene for å ta i bruk grønn ammoniakk i stor skala. Ammoniakk fra naturgass er i dag en sentral ingrediens i produksjonen av kunstgjødsel, men dette gir også store utslipp av CO2 - som ved Yaras industrianlegg på Herøya.

Ved å gå gå over til grønn ammoniakk som produseres fra ren hydrogen (elektrolyse) kan disse store utslippene kuttes, samtidig som man også åpner muligheten for å kutte utslipp et helt annet sted.

Utfordringen pr. i dag er at grønn ammoniakk er dyrere enn naturgassbasert ammoniakk.

I skipsfarten er ammoniakk og hydrogen de to kildene til energi som peker seg ut som de viktigste erstatningene for tradisjonell oljebasert bunkers. Begge de to energibærerne har fordeler og ulemper, men den store fordelen til flytende ammoniakk er at skipsmotorer kan bruke ammoniakk med mindre ombygginger enn hydrogen.

– Alle de store motorprodusentene jobber med dette nå og allerede fra 2023 kommer de første skipene som kan gå på dette, sa Yaras direktør for markedsutvikling, Christian Berg, fra podiet om ammoniakken.

Fikk 89 mill. i statsstøtte

Fra podiet fikk Yara-toppene spørsmål om hvor mye av Skandinavia dette nettverket vil dekke:

– Det vil tiden vise, men vi ønsker å ta dette globalt og ikke bare ha dette i Norge, svarte Ankarstrand.