Mot nedgang fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot nedgang på 0,3 prosent fra start på Oslo Børs. Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, -0,3] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster i skrivende stund 62,76 dollar pr. fat, 0,85 prosent ned, mens WTI-oljen faller 0,8 prosent til 59,74 dollar. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 64,76 dollar da Oslo Børs stengte i går. Siste uke er oljeprisen ned 4,8 prosent.

Fallet startet i forrige uke etter at investorene har frigjort longposisjonene sine på rykter knyttet til at OPEC muligens vil øke globalt tilbud denne uken. Det verserer også rykter om at den kinesiske etterspørselen faller.

– Oljeprisene er under press som følge av investorene posisjonerer seg inn mot OPEC-møtet, sier Hiroyuki Kikukawa, direktør for forskning ved Nissan Securities, til CNBC.

OPEC+ møtes på torsdag og kan øke produksjonen med så mye som 1,5 millioner fat pr. dag. Produksjonen falt i februar etter et frivillig kutt i produksjonen av Saudi-Arabia.

Sentimentet i markedet faller imidlertid også på grunn av svake industritall fra Kina. Tallene viste laveste nivåer på ni måneder i februar, som kan begrense etterspørselen i Kina og legge ytterligere press på oljeprisen.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,4 prosent.

Shanghai Composite og CSI 300 i Kina faller henholdsvis 1,1 og 1,2 prosent.

Hang Seng i Hongkong faller på sin side 0,9 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 1 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,4 prosent. Straits Times i Singapore klatrer 0,2 prosent.

Wall Street

Det var tid for comeback på New York-børsen mandag, etter en traust forrige uke. Særlig teknologiaksjene utmerket seg mandag, etter at Nasdaq Composite falt 4,9 prosent forrige uke.

Dow Jones var opp 1,94 prosent

var opp 1,94 prosent S&P 500 steg 2,38 prosent

steg 2,38 prosent Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 3,01 prosent

Renteoppgangen stabiliserte seg mandag, og Goldman Sachs peker på at renteoppgang ikke bør bekymre investorer.

«Investorer spør hvorvidt rentenivåene blir en trussel mot aksjeverdsettelser. Vårt svar er et ettertrykkelig nei», sa David Kostin, sjefsstrateg i Goldman Sachs, i et notat til sine kunder.

Det var flere nyheter som bidro til at markedet igjen kunne vekte seg opp i teknologiaksjer. På lørdag ble Bidens støttepakke godkjent i representantenes hus. Nå venter den behandling i Senatet, før den endelig kan realiseres.

Hovedindeksen

Oslo Børs startet mars måned rett opp. Hovedindeksen endte i 1.028,34 poeng, opp 2,11 prosent. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,7 milliarder kroner.

Fearnley Securities har rykket ut med en fersk analyse på vindraketten Magnora og mer enn doblet kursmålet i aksjen etter avtalerush og inntjeningspotensial allerede neste år, ifølge meglerhuset. Aksjen klatret 16,7 prosent mandag.