Elon Musk stiller et stort krav til bitcoin

Administrerende direktør Elon Musk i Tesla skriver til Reuters at elbilselskapet sannsynligvis vil starte å akseptere bitcoin som betalingsmiddel igjen.

Musk stiller imidlertid et stort krav. Verdens største elbilprodusent vil ikke akseptere bitcoin før energikonsumet i utvinningsprosessen synker betraktelig. – Jeg vil ha det bekreftet at utvinningsprosessen baserer seg på minst 50 prosent fornybar energi, og det må være en trend å få dette tallet opp. Dersom dette blir et faktum, vil vi starte å akseptere bitcoin igjen, skriver Musk.





Dette kommer etter at Tesla i mai annonserte at de vil stoppe å akseptere bitcoin som betalingsmiddel, bare to måneder etter at de gjord det kjent at de vil bli det første store selskapet i verden som vil akseptere kryptovalutaen.

Stort problem med bitcoin

De største utvinningsanleggene for bitcoin kan bruke mer strøm enn enkelte små land, og det store energiforbruket regnes som et stort problem.

Nå har flere imidlertid forsøkt å bruke fornybar energi i prosessen, for å minimere de eksterne virkningene på omgivelsene.

– Teslas oppdrag er å fremme fornybar energi og miljøvennlige løsninger. Vi kan ikke være et selskap med denne tankegangen, samtidig som vi ser bort i fra hvor skadelig bitcoin er for miljøet, skriver Musk.

Bitcoin har vært i hardt vær den siste tiden. Kursen var tirsdag under 30.000 dollar, etter å ha sunket over 40 prosent de siste tre månedene. Kursen har imidlertid hentet seg litt inn onsdag og torsdag, og er siden bunnen tirsdag opp 8,19 prosent til 32.237 dollar.