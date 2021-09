Investorlegende kaller kryptovaluta for en verdiløs boble

Milliardær og hedgefondlegende John Paulsen sier i et intervju med «Bloomberg Wealth» at kryptovalutaer er en boble som vil bli verdiløse med tiden.

– Kryptovalutaer, uansett hvor de handles i dag, vil til slutt vise seg å være verdiløse. Når overflødigheten avtar, eller likviditeten tørker, vil de gå til null. Jeg vil ikke anbefale noen å investere i kryptovalutaer, sier Paulson, president og forvalter i det amerikanske investeringsselskapet Paulson & Co.

NÅR SPREKKER DEN? John Paulsen mener bitcoin og andre kryptovaluter en boble. Foto: Dreamstime

For ustabil

John Paulsen fikk et navn da han veddet imot det amerikanske subprime-markedet, og han får æren for å tjent nærmere 20 milliarder dollar til seg og sine partnere da boligmarkedet kollapset. Men selv om Paulson står bak kanskje tidenes shorting, ser han ikke noe poeng å shorte bitcoin på grunn av den ekstreme volatiliteten.

I krypto er det en ubegrenset nedside John Paulsson

– Jeg vil si at kryptokurver er en boble. Jeg vil beskrive dem som et begrenset tilbud av ingenting, sier Paulson og legger til:

– Det er ingen egenverdi for noen av kryptovalutaer, bortsett fra at det er et begrenset beløp.

Bitcoin var oppe i 50.000 dollar i forrige uke, men blir mandag ettermiddag handlet for rundt 47.000 dollar.

Snakket opp og ned av Musk

SNUDDE: Tesla-gründer Elon Musk er veldig for kryptovalutaer, men mener de må bli mer miljøvennlige først. Foto: Bloomberg

Teslas toppsjef Elon Musk har, bevisst eller ubevisst, vært med på å påvirke kursene til ulike kryptovalutaer. Både gjennom tvitring og ved å få Tesla til å godta betaling i bitcoin . I februar i år gikk Tesla i ledelse av Musk, ut og kjøpte bitcoin for 1,5 milliarder dollar eller nærmere 12,5 milliarder kroner. Før de knappe tre måneder senere kunngjorde at de ville si nei til betaling i bitcoin igjen da kursen falt.

Årsaken til helomvendingen skal ifølge Financial Times være at den eksentriske Tesla-gründeren hadde blitt bekymret for klimaavtrykket, og dermed ombestemte seg.

Det ble også litt svingninger da Musk var gjest på humorprogrammet Saturday Night Live (SNL). Der kalte han seg «The Dogefather», og mens han var på skjermen stupte kursen til kryptovaluten dogecoin med 30 prosent etter at Musk hadde spøkt med at det bare var noe tull.

Invester i det du kjenner

Legendens beste råd til investorspirer er å putte pengene i områder du kjenner godt. Alle kan være heldige i en bestemt investering, men det er ikke en langsiktig strategi.

– Hvis du investerer i områder du ikke kjenner, kommer du til syvende og sist ikke til å gjøre det bra. Så det viktigste er å konsentrere seg om bestemte områder som du kjenner bedre enn andre mennesker, sier Paulson til Bloomberg.

Ifølge Paulsen er uansett den beste investeringen en gjennomsnittlig person kan gjøre er å kjøpe sitt eget hjem.

– Det ble nettopp rapportert at boligprisene var opp 20 prosent den seneste måneden. Og desto lenger du venter med å selge, desto mer vil huset stige i verdi, og jo større avkastning får du på egenkapitalinvesteringen.