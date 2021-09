Finansprofessor: – Aksjemarkedet vil snart få en korreksjon

Siegel er professor i finans ved Wharton School i Philadelphia. Til CNBC tirsdag skriver han at han forventer at aksjemarkedet snart til oppleve en korreksjon, men at den ikke vil være langvarig.

– Jeg tror aksjemarkedet snart vil få en korreksjon, samtidig som jeg synes det er vanskelig å spå markedet på kort sikt. Jeg mener fortsatt at aksjemarkedet vil fortsette oppover i det store bildet, men at vi snart vil få en nedtur før det henter seg opp igjen, skriver professoren.

Amerikanske markeder har vært trege i september, som historisk sett er en tøff periode. Så langt i år har det største tilbakeslaget for den amerikanske S&P 500-indeksen vært på fire prosent, som har ført til at flere eksperter har uttrykt usikkerhet.

Inflasjon

Professoren mener at høy inflasjon er en av de største truslene mot videre vekst.

Siegel har i flere måneder påpekt at han mener at sentralbanksjef Jerome Powell undervurderer påvirkningen den høye inflasjonen kan ha på økonomien. Han ser det som sannsynlig at sentralbanken blir nødt til å øke styringsrenten for å kjøle ned inflasjonen, og at dette vil kunne overraske markedet.

Samtidig viste inflasjonstallene for august en lavere vekst enn det som var estimert, der konsumprisindeksen var på 0,3 prosent, ned fra 0,5 prosent i juli. Siegel vedlegger at dette kan tyde på at FEDs estimater stemmer bedre enn det han først antok.

– Inflasjonstallene for august tilsier at FED ikke har noen grunn til panikk, avslutter han.