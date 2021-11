Carl Icahn: – Markedet vil treffe en vegg

Finansmann Carl Icahn mener amerikanske markeder kan gå mot store utfordringer langsiktig som følge av stigende inflasjon og enorme mengder pengeproduksjon.

– Langsiktig sett vil markedet selvsagt treffe veggen. Jeg tror det kommer en krise basert på veien vi går nå; så mye penger som trykkes, hvordan vi ser på inflasjon. Inflasjonen er overalt rundt oss og jeg vet ikke hvordan vi takler det langsiktig, sier Icahn på CNBCs Fast Money Halftime Report.

Federal Reserve har helt siden pandemien startet trykket enorme mengder dollar i stimuli for å støtte markedet. Grafen under, hentet fra Federal Reserves egne nettsider, viser hvor mye sentralbankens balanse har est ut siden pandemien slo til.

Federal Reserves balanse. Foto: Federal Reserve

Icahn ønsker ikke å komme med noen dommedagsprofeti eller å forsøke å time markedet, men han tror at markedet en dag vil måtte betale prisen for dagens pengepolitikk.

Forbigående?

Som følge av støttekjøpene har S&P 500-indeksen på Wall Street utviklet seg i rekordfart og når stadig nye rekorder. Inflasjonen stiger og nådde i august ny rekord på 30 år.

Federal Reserve står på at inflasjonspresset er forbigående. Stadig flere eksperter stiller seg imidlertid tvilende.

Powell sa under en konferanse i slutten av oktober at inflasjonspresset vil vedvare godt inn i neste år, men at det fremdeles er forbigående.

– Sentralbankfolkets definisjon av forbigående inflasjon er åpenbart litt ulik den mange av oss andre har, når to år tilsynelatende er forbigående, sier senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i en oppdatering mandag.



«En nærmest perfekt storm i balansen mellom tilbud og etterspørsel har oppstått i verdensøkonomien. Frykten for inflasjon er tilbake», skriver sjefstrateg Christian Lie i en gjestekommentar hos Finansavisen.