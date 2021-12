Siden toppen på 1.243,49 dollar (intradag) 4. november, to dager før Musk lanserte spørreundersøkelsen, har Tesla-kursen altså falt over 22 prosent. Så langt i 2021 er likevel kursoppgangen 35 prosent, noe som ifølge Bloombergs milliardærindeks har økt Musks formue med nesten 100 milliarder dollar i samme periode.

Indeksen viser at Musk nå er god for 254 milliarder dollar. Det over 12 milliarder dollar mindre enn på fredag, men likevel langt foran verdens nest rikeste. Amazon-gründer Jeff Bezos, er god for «bare» 195 milliarder dollar.

Kosmetikkmilliardæren Bernard Arnault ligger fortsatt på en klar 3. plass med 166 milliarder dollar, foran en «tech-rekke» der Bill Gates er i spiss med en formue på 137 milliarder dollar. Larry Page, Mark Zuckerberg, Sergej Brin, Steve Ballmer og Larry Ellison følger på de nærmeste plassene før stjerneinvestor Warren Buffett fullfører topp 10-listen på 106 milliarder dollar.

Kåret til «Årets person» av Time

Et bevis på hvilket år 2021 har vært Musk kom på mandag, da han ble kåret til «Person of the year» av Time Magazine.

– Han har utrettet store bragder. Tesla passerte 1.000 milliarder dollar i markedsverdi. SpaceX dominerer nå oppskytingsindustrien, og har overtatt fra NASA. I tillegg har du momentumet i satelittjenesteselskapet Starlink, som er ment å skulle bringe inn en latterlig mengde inntekter mens Musk jakter Mars, sier Bloombergs Tesla-ekspert Craig Trudell til nyhetsbyråets egen TV-kanal.

Musk fortalte i juni i år om en rask vekst i Starlink og guidet investeringer på 20-30 milliarder dollar. For de 12 neste månedene anslo han en mangedobling av antall abonnenter, fra 69.000 til 500.000.

Samtidig erkjente Musk at antallet abonnenter måtte opp i flere titalls millioner for å nå målet om 30 milliarder dollar i årlige inntekter for selskapet som har over 1.500 operative satellitter i rommet.

– Shanghai har vært en «enorm boost»

Han tror 2022 blir nok et interessant år for Tesla, og tenker da først og fremst på fabrikkåpning i Tyskland og Texas. I dag har elbilprodusenten produksjon i Fremont, California og Shanghai.

– Planen er at de to nye fabrikkene etterhvert skal doble selskapets produksjonskapasitet. Når det gjelder Shanghai-fabrikken, har den vært en enorm «boost» for Tesla. Fabrikken har tatt kostnadene ned og gjorde det mulig å opprettholde produksjon i den tidlige «lockdown»-fasen, fortsetter Trudell.

– Texas-fabrikken vil løfte Model Y-kapasiteten, og i tillegg kommer cybertruck-planene. For Tyskland ser vi at Tesla har et reelt potensial i det europeiske markedet. Selskapet opplever en stor salgsvekst der, og Shanghai-fabrikken står for mye av det, legger reporteren til.