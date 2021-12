Globalt transaksjonsvolum for fusjoner og oppkjøp passerer 5.000 milliarder dollar i 2021. Bloomberg-reporter Ruth David tror den sterke trenden holder frem.

2021 blir et rekordår for fusjoner og oppkjøp, og globalt vil transaksjonsvolumet passere 5.000 milliarder dollar før året er omme.

– Historisk lave renter har vært en driver. En annen har vært skyhøye verdsettelser, som har gitt toppsjefer ammunisjon til å gjøre transaksjoner, sier Bloomberg-reporter Ruth David til nyhetsbyråets egen TV-kanal.

– «Animal spirits» gjelder

Blant årets store transaksjoner trekker hun frem General Electric og Johnson&Johnson , som splittet seg i henholdsvis to og tre selskaper. GlaxoSmithKline har delt seg i to, mens Vivendi har spunnet av Universal.

David tviler på at utsikter til høyere renter og myndigheter som følger bedre med vil legge en demper på oppkjøpsaktiviteten neste år.

– Biden-administrasjonen vil overvåke tettere. Britiske myndigheter ser nærmere på avtaler. I tillegg har du alt som foregår i Kina. Men selskapene fokuserer mer på kjernevirksomhet nå, og det tror jeg vi vil få se mye mer av neste år. «Animal spirits» gjelder til tross for alt som skjer i verden rundt oss, og entusiasmen har ikke avtatt ennå, fortsetter hun.

Rekordår for noteringer også

Som her hjemme, blir 2021 også et rekordår for børsnoteringer globalt. I USA har veksten vært drevet av såkalte SPAC-noteringer.

– I tillegg har private equity-aktører begynt å tenke «istedenfor å børsnotere våre selskaper, hvorfor går vi ikke på børs selv?» Når vi ser hvordan aksjekursene har gått, vil denne trenden trolig fortsette. Ser vi på årets høyprofilerte tech-noteringer, handles alle selskapene under introduksjonskurs, sier David.

– SPAC-aktiviteten har avtatt i USA, men vi ser mye mer av det i Europa. Så lenge banker og milliardærer finner oppkjøpsmål, vil trenden fortsette. En av mine kilder sa da SPAC var på sitt heteste at «selv hunden min kan gjøre en SPAC-notering.» Jeg tror ikke vi er der ennå, men det er nok entusiasme der ute, legger hun til.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) er et børsnotert skallselskap uten virksomhet som vil kjøpe et privateid selskap, for så å ta det på børs «bakveien.»