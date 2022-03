Analytiker: – Den viktigste kilden til børsoppgangen

Det var solid oppgang på Wall Street onsdag kveld, og børsene i Asia fulgte etter i dag. Her hjemme er Oslo Børs nå opp cirka 1 prosent , etter at den i går klatret 2,8 prosent.

DNB Markets skriver i dagens morgenrapport at det er vanskelig å forstå den kraftige børsoppgangen basert på nyhetene som i størst grad preget overskriftene i går.

Både den amerikanske sentralbankens første renteheving siden 2018 og Russland og Ukrainas arbeid med en 15-punkters fredsavtale har fått mye fokus. DNB-analytiker Ingvild Borgen Gjerde mener imidlertid at den påbegynte fredsavtalen enn så lenge fremstår litt for luftig til å kunne bli sett på som begynnelsen på slutten av krigen, og tror heller ikke at det var rentehoppet i USA som løftet markedene.

«At USA-børsen stiger så mye, drevet av teknologiselskaper som er rentefølsomme, når Fed signaliserer en mer aggressiv renteoppgang, er litt rart», skriver Borgen Gjerde.

«Kina-puten»

DNB-analytikeren mener at det derfor kan virke som at det var gårsdagens annonsering fra kinesiske myndigheter, om at de vil ta grep for å støtte økonomien, som er den viktigste kilden til børsoppgangen. Det til tross for at nyheten skapte langt mindre overskrifter, i alle fall i vestlige medier.

«At myndighetene nå skal stimulere for å få opp veksten i verdens «vekstlokomotiv» er unektelig positivt for vekstutsiktene i resten av verden og», skriver Borgen Gjerde.

Hun trekker frem at man lenge har snakket om den såkalte «Fed-puten» i globale finansmarkeder; det at den amerikanske sentralbanken har stått klar til å støtte markedene ved det minste tegn til svakhet.

«Etter rentemøtet i Fed i går virker det tydelig at denne nå er på vei bort. Da er det en lettelse at den litt bortglemte «Kina-puten»: at kinesiske myndigheter ikke tillater at veksten i Kina faller for mye uten å komme inn med stimulerende tiltak, virker å være tilbake», påpeker Borgen Gjerde.