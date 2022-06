Deloitte, en av de fire store innen revisjon og rådgivning, avviser rapportene om at selskapet utforsker muligheten for å splitte sin globale virksomhet, og kaller disse «kategorisk usanne», melder Reuters.

Wall Street Journal meldte onsdag at Deloitte vurderer å splitte revisjons- og rådgivningsvirksomhetene – bare uker etter at lignende rapporter om Ernst & Young kom til overflaten. Avisen viste til kilder som kunne fortelle at Deloitte har henvendt seg til Goldman Sachs, men også at samtalene om en splitt er på et svært tidlig stadium.

Ifølge avisen er Goldman Sachs også rådgiver i EYs mulige restrukturering, sammen med JPMorgan.

Største på mange år

De to øvrige av de fire store er KPMG og PwC. KPMG avstår fra å kommentere sine forretningsplaner, mens PwC opplyser at selskapet er «fullt ut dedikert til vår strategi som vi kunngjorde i fjor» og at det ikke har noen planer om å endre kurs, ifølge Reuters.

Da EYs angivelige planer om oppdeling ble kjent, ble det påpekt at dette kunne bli den største reorganisering på to tiår blant de fire store revisjons- og rådgivningsselskapene.

Samtidig ble det trukket frem at de fire gigantene er blitt kritisert for mangel på uavhengighet i sin revisjonsvirksomhet på grunn av honorarene de også tar for konsulenttjenester og skatte- og avtalerådgivning.

Deloitte og EY har begge mer enn 300.000 ansatte fordelt på mer enn 150 land.

Deloitte omsatte for totalt 50 milliarder dollar i det avvikende regnskapsåret som ble avsluttet med 31. mai 2021, en økning på 5,5 prosent fra året før. EY hadde en inntektsvekst på 7,3 prosent til 40 milliarder dollar.