Skyhøy inflasjon og tiltakende resesjonsfrykt har fått investorer til å flykte bitcoin, som mandag vaker litt over 22.000 dollar – mot over 47.000 dollar ved inngangen til året.

Barclays-analytiker Brian Johnson mener bitcoin-nedturen vil synes godt når Tesla legger frem kvartalstall etter stengetid på Wall Street torsdag.

«Med bitcoin i rundt 19.000 dollar ved utgangen av andre kvartal (godt under Teslas trolige inngang på 32-33.000 dollar), venter vi at Tesla tar nedskrivninger i kvartalet på rundt 460 millioner dollar eller 0,40 dollar pr. aksje», skriver han ifølge CNBC i et kundenotat.

Topper konsensus likevel?

Johnson venter likevel at elbilprodusenten leverer inntjening over forventede konsensus på 1,85 dollar pr. aksje.

«Vi ser for oss et resultat pr. aksje moderat over konsensus, men også et større fokus på fremtidige kontantstrømmer gitt Elon Musks kommentarer i forrige måned om at fabrikkene i Berlin og Austin er «gigantiske pengebål» akkurat nå», fortsetter Johnson.

Til tross for en kort nedstengning i Berlin, venter Barclays ifølge kanalen at Tesla vil nå målet om å doble produksjonstakten i august og gå ut av tredje kvartal med 18.000 enheter. I Shanghai har analytikeren oppjustert produksjon fra 210.000 til 213.000 enheter i tredje kvartal, til tross for at fabrikken stengte en kort periode for oppgraderinger.

Johnson har høynet kursmålet fra 370 til 380 dollar, men ser likevel over 47 prosent nedside fra sluttkurs 720,20 dollar fredag.

Vil utsette Twitter-rettssak

Samtidig har Tesla-gründer og -sjef Elon Musk bedt om mer tid til å forberede seg før rettsprosessen med Twitter, og har derfor bedt domstolen om å ta opp saken først neste år, viser ifølge CNBC dokumenter sendt inn til en domstol i Delaware.

Twitter har som kjent saksøkt Musk for å trukket seg fra oppkjøpet av selskapet for 44 milliarder dollar, og håper med søksmålet å tvinge ham til å gjennomføre det i tråd med inngått avtale. Selskapet vil dra i gang rettssaken allerede i september, men Musks advokater beskriver dette som en urettferdig taktikk med den hensikt å skjule omfanget av problemet med falske brukerkonti.

Advokatene mener ifølge kanalen at en oppstart først i februar 2023 vil være mer balansert når det kommer til begge parters interesser – i tillegg til domstolens.