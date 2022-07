Tesla la etter stengetid på Wall Street onsdag frem et resultat etter skatt på 2,3 milliarder dollar, eller 1,95 dollar pr. aksje, i andre kvartal. I samme periode i fjor tjente elbilprodusenten 1,1 milliarder dollar, eller 1,02 dollar pr. aksje.

Justert for engangseffekter kom resultatet pr. aksje inn på 2,27 dollar.

Inntektene steg fra 12 til 16,9 milliarder dollar, tilsvarende en topplinjevekst på 42 prosent. Selskapet forklarer veksten med økt salg til høyere priser, samt vekst i andre deler av virksomheten.

FactSet-konsensus pekte mot 1,81 dollar i justert resultat pr. aksje av inntekter på 16,5 milliarder dollar.

Ville ikke røpe bitcoin-tap

Tesla leverte dermed over forventning i et kvartal der selskapet kvittet seg med rundt 75 prosent av sin mye omtalte bitcoin-beholdning. Nedsalget tilførte balansen med 936 millioner dollar i kontanter, gikk det frem av rapporten.

SVEKKER SEG: Kryptovalutaen bitcoin stupte nesten 60 prosent i andre kvartal. Foto: Bloomberg

Det var i februar 2021 at elbilprodusenten varslet om en bitcoin-investering på 1,5 milliarder dollar, en investering som bidro til å gi kryptovalutaen legitimitet – selv om 10 prosent av beholdningen ble solgt allerede i april i fjor.

Resesjonsfrykt har fått investorene til å kvitte seg med risikoaktiva hittil i 2022, og bare i andre kvartal stupte bitcoin-kursen nesten 60 prosent til 19.400 dollar. Tesla tok som følge av dette en nedskrivning, men størrelsen på denne gikk ikke frem av rapporten.

– Solgte på 29.000 dollar

Finansnettstedet TheStreet har likevel prøvd seg på et regnestykke, og baserer seg på SEC-dokumenter som viser at Tesla ved inngangen til andre kvartal hadde rundt 42.000 bitcoin verdsatt til 1,26 milliarder dollar. Hvis 75 prosent av beholdningen ble solgt for 936 millioner dollar, ser Tesla ut til å ha sikret seg en snittkurs på 29.000 dollar.

KRYPTO-TILHENGER: Elon Musk, her på en krypto-minibank i Hongkong. Foto: Bloomberg

Med bakgrunn i at Tesla oppga bitcoin-beholdningen ved utgangen av andre kvartal til 218 millioner dollar, anslår nettstedet elbilprodusentens bitcoin-tap til 106 millioner dollar i kvartalet, noe som er langt under hva analytikerstanden estimerte i forkant av rapporten.

Barclays-analytiker Brian Johnson anslo eksempelvis bitcoin-nedskrivningene til 460 millioner dollar.

– Ingen dom over bitcoin

På en telefonkonferanse om kvartalsrapporten forklarte Tesla-sjef Elon Musk ifølge Bloomberg bitcoin-salget med at selskapet trengte å maksimere sin kontantposisjon i lys av usikkerheten tilknyttet corona-nedstengninger i Shanghai, der selskapet har en stor fabrikk.

Musk understreket at salget ikke bør bli sett på som «en slags dom over bitcoin.»

Verdens rikeste mann har tidligere posisjonert seg som en krypto-tilhenger, og har ifølge nyhetsbyrået de siste ukene hintet om at et annet av hans selskaper, SpaceX, kan gjøre som Tesla og godta dogecoin som betaling for varekjøp i fremtiden.