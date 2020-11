Overføringen til Storebrand nærmer seg med stormskritt

Se live webcast av kvartalspresentasjonen her.

Insr har hatt en trøblete høst der det har vært et heftig oppgjør med aksjonærene etter at selskapet i sommer fikk en overraskende beskjed fra Finanstilsynet om at konsesjonen ville bli inndratt . Det utløste en hektisk salgsprosess der Storebrand kjøper store deler av kundeporteføljene, men Tryg har lykkes med å ta en liten andel.

Nå er alle nødvendige godkjenninger mottatt for overføring av forsikringsporteføljen, som skal overtas av Storebrand. Parallelt med overføringen vil Insr avvikle forsikringsvirksomheten, og selskapet være tomt for forsikringsdrift i løpet av 2020.

Det gjør seg utslag i resultatet før skatt for tredje kvartal som endte med minus 7,5 millioner kroner, mot pluss 7,7 millioner i samme periode i fjor. Netto premieinntekter gikk også ned til 188, fra 192 millioner i fjor.

Insr lykkes så vidt med å holde solvensgraden over målsetningen på 100 prosent, da det rapporteres en solvensgrad på 100,2 prosent.

Fjerde kvartal vil bli annerledes ettersom selskapet har sluttet med å ta imot nye forsikringskunder. 2021 vil gå med på å overføre de gjenværende kundene til Storebrand.

I kvartalsrapporten opplyses det at selskapet skal lukkes, og at det skal betales ut et eventuelt utbytte. Aksjonærverdiene kan potensielt øke om et bud på selskapet skulle komme.

Insr Insureance Group (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Netto premieinntekter 188 192 Ikke-teknisk resultat 3,4 -2,9 Teknisk resultat -10,9 10,6 Resultat før skatt -7,5 7,7