Har inngått avtale om overføring av hele forsikringsvirksomheten

Insr Insurance Group har nå signert en Loss Portefolio Transfer (LPT), etterfulgt av en porteføljeoverføring (PTA), med Darag Deutschland, opplyses det i en børsmelding.

Det betyr at Insr nå skal overføre hele sin gjenværende forsikringsvirksomhet.

Insr-sjef Niclas Ward mener dette sikrer en ryddig utgang fra forsikringsvirksomhet for selskapet.

– Vi vil nå fokusere på en jevn overføring av virksomheten til Darag. I tillegg vil vi gjennomgå om det er noen mulighet for restene av Insr til å fortsette i en eller annen form, sier han i en kommentar.

Positiv netto egenkapital

Porteføljen består hovedsaklig av motor, eiendom, personskade og erstatningsansvar fra både norsk og dansk jurisdiksjon.

Ifølge meldingen vil ikke avtalen med Darag endre de økonomiske forventningene til Insr sammenlignet med informasjonen som tidligere er gitt.

Ifølge Insr er det dermed ventet en liten positiv netto egenkapital, men selskapet påpeker at det fortsatt er usikkerhet basert på at små avvik har en betydelig innvirkning på utfallet.

PTA må godkjennes av både norske, danske og tyske finansmyndigheter, mens LPT igangsettes med umiddelbar virkning.

Brev fra Finanstilsynet

I midten av juni fikk Insr et brev fra Finanstilsynet, som der uttrykte en forventning om at selskapet hadde inngått avtaler for en fullstendig overføring av forretningsvirksomheten innen midten av august i år.

Insr hadde tidligere en plan om avhending i løpet av 2021, men etter brevet meldte de i slutten av juni at de hadde besluttet å vente med ferdigstillelsen av sin strategiske gjennomgang – for heller å gjøre alt for å finne en løsning i tråd med tilsynets forventninger.