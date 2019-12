En gammel reguleringsplan fikk avgjøre at det ble skiløype fremfor brøytet bilvei

Det er dessverre ikke alltid freden og roen som senker seg, selv om snøen laver ned.

I hvert fall ikke ved Mysuseter, som ligger nord i Gudbrandsdalen helt ved inngangen til Rondane Nasjonalpark. Her går Peer Gynt-løypen.

Ville brøyte

Det var bare det at flere hyttenaboer hadde gått sammen for å få lov til å brøyte vei frem til hyttene. Men kommunen nektet.

De viste til at det ikke var adgang til dette ifølge reguleringsplanen for området.

Kommunen understreket at det hadde vært skiløype der i mange tiår, som en del av et større løypenett.

– Hytteeierne ønsket nok å brøyte, fordi flere av dem ser at de blir eldre, og at det derfor er mer bekvemt å kunne kjøre helt frem til hytta, sier advokat Birgitte Bie Mørkved i advokatfirmaet Mageli.

Hun hadde saken for Sel kommune som vant – og fikk beholde skiløypen i området. For Høyesterett ga kommunen rett.

Flere saker

Ifølge Mørkved er ikke denne typen konflikt enestående i Norge, men det var likevel noe som gjorde den spesiell:

– Det spesielle i denne saken var at det dreide seg om en gammel reguleringsplan for området, helt tilbake til 1980-tallet, som regulerte området til skiløype, sier advokaten.

– Spørsmålet var derfor om denne gamle reguleringsplanen var bindende, slik at det fortsatt skulle være skiløypetrasé på vinteren.

Mørkved forteller at det er vanlig for hytteeierne å sette fra seg bilen på Mysuseter, for så å dra videre med snøscooter.

Men i 2015 slo noen av hyttenaboene seg sammen og gikk til sak, for å få brøytet vei frem til hyttene sine.

– Kunne man ikke bare flytte skiløypen litt?

– Nei, det er ikke så enkelt å flytte skiløypen, selv om det har vært utredet. Det er terrengmessige utfordringer, og heller ikke enighet om hvor løypen i så fall skal gå.

Flere konflikter

Advokaten forteller at det er en lignende konflikt som ulmer i Valdres, men der er det ikke like gamle reguleringsplaner for området.

– Det er uvanlig at det har vært regulert til skiløype så lenge som det har vært i Sel kommune.

Mørkved mener at det også spilte en rolle i Høyesterett at skiløypen er på vei inn i Rondane Nasjonalpark, og at det er villrein i området.

– Denne rettssaken var en viktig sak for kommunen. For her ble det avgjort at den gamle reguleringsplanen hadde bindende virkning, sier Mørkved.

– De fastslo med andre ord rekkevidden av en reguleringsplan.