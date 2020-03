Eks-sjef i Malling kjøpte hytte med 30 prosent rabatt

– Der var en relativt lang prosess, hvor utgangspunktet var at det var et litt for dyrt sted for oss og der eierne hadde høyere forventninger, sier Marius Chr. Herud til Agderposten.

Han var i ni år adm. direktør i forvaltnings- og meglerselskapet Eiendomshuset Malling frem til august 2016. Siden har han vært partner og rådgiver i selskapet.

– Ikke særlig praktisk av meg

Nå har han skaffet seg en solid hobby etter å ha kjøpt Havsøyveien 81 på Hisøy i Arendal.

Eiendommen har en tomt på 17,5 mål, 150 meter strandlinje, båthus, badehus og et hovedhus på rundt 140 kvadratmeter. Alt trenger en dose vedlikehold, noe Herud ser på med skrekkblandet fryd.

HYTTEKJØPER: Marius Chr. Herud, tidligere sjef, nå partner, i Malling & Co. Foto: Iván Kverme

– Jeg er ikke særlig praktisk av meg, har litt sommerfugler i magen og lurer litt på om vi har tatt på oss for mye. Men vi får se hvor omfattende rehabiliteringen blir. Vi skal i første omgang søke om å få utbedret kloakksystemet og pusse opp kjøkken og bad, sier han.

Tilbakemeldingen har vært at eiendommen er for stor og det er for mye å holde vedlike Cato Rojahn, Nordvik Bolig

Finansavisen intervjuet megleren, Cato Rojahn i Nordvik Bolig, i november da salgsprisen var ute, men ikke kjøperen.

– Vi fikk mye respons, og det har vært fire–fem interessenter som har vært og sett på den. En fra Arendal og resten fra Oslo og Bærum. Tilbakemeldingen har vært at eiendommen er for stor og det er for mye å holde vedlike, sa han.

– Hva tenker du om den opprinnelige prisantydningen på 25 millioner i lys av priskuttet? Du bommet på den?

– Jeg synes ikke jeg har bommet. Vi kunne kanskje fått mer til neste år, men ble enige om å selge til denne prisen. Det er ikke noe fasitsvar på slike eiendommer. Vi hadde tro på at vi skulle få den prisen, men det er veldig vanskelig å prissette slike strandeiendommer fordi det er lite å sammenligne med.

Fire søsken solgte

Eiendommen ble lagt ut i markedet i august, og ble solgt i november. Selgerne var søsknene Alice Maria Fløistad, Betsy Gordon Fløistad, Tinker Ivar Fløistad og William Andrew Fløistad.

Herud var i 2018 oppført med 34 millioner i ligningsformue. Han er gift med Hilde Kristin Herud, som er adm. direktør for byggevareselskapet Norgips Norge.

Store rabatter i hyttemarkedet

For de dyreste hytteeiendommene i Arendal er det svært vanskelig å oppnå prisantydning.

I september i fjor omtalte Finansavisen salget av en strandperle på øya Merdø utenfor Arendal, som opprinnelig ble lagt ut med prislapp 16 millioner i august 2018. Selgerne var søsknene Atle Reksten og Aase Reksten Halen.

Også der lot budgiverne vente på seg. Prisen ble først kuttet til 12,9 millioner og deretter til 10,8 millioner. 20. september i fjor kjøpte ekteparet Erik Bendvold og Kitty Boe Ottersland Bendvold eiendommen for 10,8 millioner. Kjøperne er begge er opprinnelig fra Arendal, men bor i Oslo.

Erik Bendvold har i hele sitt yrkesliv jobbet som lege og har bygget opp svenske Legevisitten AB til helsekonsernet Capio. Gevinsten ble ifølge Agderposten på hele 172 millioner kroner for hans eierpost på 72 prosent.