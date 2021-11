Zlatan Ibrahimovic la søndag ut sin spektakulære luksusvilla ved Copperhill Mountain i Åre for salg, skriver Aftonbladet.

Huset som sto ferdig i 2014 har 304 kvadratmeter boltreplass over tre plan, og er priset til 30 millioner svenske kroner av ansvarlig megler Cecilia Edfeldt Jigstedt i meglerkjeden Bjurfors.

– Prisene i Åre har steget veldig mye, så det er absolutt markedsmessig, sier hun, og legger til at flere interessenter allerede har meldt seg.

Saken fortsetter under bildet.

TIL SALGS: Zlatan Ibrahimovic håper å få 30 millioner svenske kroner for denne hytta i Åre. Foto: Google Street View

– Kunne vært med i en Bond-film

Villaen er avrundet i midten, med en formasjon som stikker ut på sydsiden. Innvendig omfatter den blant mye annet fire soverom, Guggenau-kjøkken, et spa og naturligvis rikelig med plass til skioppbevaring. Fjellvarmepumper i kjelleren sørger for oppvarmingen.

– Eiendommen kunne like gjerne ha vært i Aspen, Colorado, eller kanskje vært med i en Bond-film. Diskret fra gaten, men med magisk utsikt og smart plassert nært Stordalens hotell. Fra et meglerperspektiv har den alle ingredienser for en maksimal verdi, sa megler Niklas Berntzon i Eklund Stockholm New York til Expressen i 2019.

Eier flere eiendommer i området

Ifølge Cecilia Edfeldt Jigstedt i Bjurfors, som altså har fått i oppdrag å selge Åre-eiendommen, har dialogen med Ibrahimovic pågått siden før sommeren.

– Jeg tror de leter etter noe annet, men jeg vet ikke. (...) Huset er definitivt et av de finere. De har virkelig fanget utsikten fra rommene, så man får et fantastisk utsyn over hele Åre-dalen, sier hun til Aftonbladet.

Jakt- og friluftsinteresserte Ibrahimovic eier flere eiendommer i Jämtland-traktene, deriblant en eiendom i Tvärådalen og en jakthytte ved Kälapannsjön i Offerdalsfjällen. I tilknytning til eiendommen i Tvärådalen kjøpte han i 2019 rundt 10.000 mål skogmark for en pris som ifølge Østersunds-Posten beløp seg til 30 millioner svenske kroner.