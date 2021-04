Sprit-fusjon godkjent i Finland

Altia har fått betinget tillatelse av finske konkurranse- og forbrukermyndigheter til å fusjonere med Arcus. Det fikk de mandag, med forbehold om Altia selger akevittmerke Skåne Akvavit og oppsigelse av Arcus distribusjonsavtale om likørmerke Metsmaasikas, fremgår det av en børsmelding mandag.

Både Altia og Arcus har forpliktet seg til å tilby overgangstjenester til kjøperen i en begrenset periode, i den grad det kreves. Avgjørelsen er på linje med selskapenes endringsforslag.

Arcus og Altia ble i slutten av september i fjor enige om å fusjonere, og det nye selskapet skulle få navnet Anora Group. Det skulle vise seg å ikke være like enkelt hele veie, siden det krever godkjennelse fra norske, svenske og finske konkurransemyndigheter.

Venter på norske myndigheter

Rett før helgen kom de svenske konkurransemyndighetene på banen og godkjente fusjonsplanene, så lenge konsernet kvitter seg med Skåne Akvavit, Hallands Fläder, Grøndstedt og Dworek. Disse salgene inkluderer ikke produksjonsutstyr, fasiliteter eller ansatte.

Det norske Konkurransetilsynet dro i fusjonsbremsen i mars, siden det er snakk om to av de største aktørene innen salg av brennevin til Vinmonopolet. Noe som gjør at tilsynet frykter at at fusjonen vil føre til redusert konkurranse i flere av markedene for salg av brennevin og høyere priser for forbrukerne.

Det er ventet at en beslutning av det norske Konkurransetilsynet er mottatt innen 20. mai.

Stein Erik Hagen med familie er gjennom investeringsselskapet Canica største aksjonærer i Arcus med en eierandel på 44,2 prosent, mens John Fredriksen eier 9,9 prosent gjennom Geveran Trading.