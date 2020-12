Medtech-hopp i sikte for Vatne og Holta

«KJØP»: Her en bioingeniør hos diagnostikkselskapet Gentian.

«KJØP»: Her en bioingeniør hos diagnostikkselskapet Gentian. Foto: Gentian

DNB Markets har tatt opp dekning av Gentian Diagnostics, ifølge Bloomberg.

Meglerhuset starter med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 81 kroner for medtech-aksjen, som indikerer en oppside på over 35 prosent fra aksjens sluttkurs mandag. Da endte Gentian-aksjen ned 2,5 prosent til 58,50 kroner.

STØRSTE AKSJONÆR: Runar Vatne. Foto: Eivind Yggeseth

Tirsdag formiddag stiger aksjen 7,7 prosent til 63,00 kroner, som gir selskapet en verdi på 970 millioner kroner.

Ifølge Bloomberg ligger gjennomsnittlig kursmål for Gentian-aksjen imidlertid på 161 kroner.

Runar Vatne er største aksjonær i Gentian Diagnostics med 13,1 prosent, via Vatne Equity. Kjetil Holtas Holta Life Sciences er nest størst med 7,9 prosent.

Gentian kom nylig med resultater fra en coronarelatert studie , har nylig kvittet seg med et datterselskap , og diagnostikkselskapet kom i slutten av oktober med et rødt regnskap for tredje kvartal.



Omsetningshopp i sikte

FactSet-konsensus for Gentians netto omsetning i år er ifølge Infront 84 millioner kroner. Selskapets driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) anslås til minus 18 millioner.

Etter tredje kvartal i år var årets totale driftsinntekter oppe i 55,1 millioner. Samlet ebitda hittil i år var minus 10,1 millioner.

I 2019 var Gentians driftsinntekter 55,4 millioner kroner. Ebitda var på minus 21,0 millioner.

Gentian-aksjen har falt rundt 20 prosent de seneste tre månedene, men er omtrent i null hva gjelder kursutviklingen hittil i år.

Selskapet ble notert på Merkur Market, nå Euronext Growth, i desember 2016.