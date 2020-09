Quantafuel har hentet flere hundre millioner

Natt til fredag melder Quantafuel at de gjennom en rettet emisjon har hentet 602 millioner kroner gjennom utstedelse av 8,6 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 70 kroner pr. aksje.

I tillegg har eksisterende aksjonærer solgt 2,5 millioner aksjer for totalt 175 millioner kroner.

Selskapet har utviklet en teknologi som omdanner plastavfall til enten nafta, diesel eller marine gas oil.

Solgte

T.D. Veen AS, som er representert i selskapets styre, solgte 1.000.000 aksjer, og sitter etter salget igjen med en aksjebeholdning på 4.236.360 aksjer, tilsvarende 3,16 prosent av selskapet.

Toppsjef Kjetil Bøhn har gjennom sitt selskap KB Management AS solgt 900.000 aksjer, og eier (direkte og indirekte) etter transaksjonen 3.657.050 Quantafuel-aksjer, tilsvarende 2,72 prosent av selskapet.

I tillegg har både styreleder Oscar Spieler og strategidirektør Thomas Steenbuch Tharaldsen solgt 300.000 aksjer hver.

Spieler, som solgte aksjene gjennom sitt heleide selskap SOS Ship Management, eier etter transaksjonen 1.583.600 aksjer, tilsvarende 1,18 prosent av selskapet, mens Steenbuch Tharaldsens selskap, Math AS, eier etter salget ingen aksjer.

Utvidelse og bygging

Nettoprovenyet skal brukes til ytterligere utvidelse og bygging av nye anlegg, samt generelle selskapsformål.

Quantafuel meldte blant annet torsdag at det vil utrede muligheten for bygging av to storskalaanlegg i Amsterdam i Nederland og Antwerpen i Belgia.

Onsdag kunngjorde selskapet at de har startet driften ved sin første fabrikk i Skive i Danmark.

Børsrakett

Quantafuel-aksjen endte torsdag på 73 kroner på Oslo Børs, etter å ha vært omsatt for så mye som 87,30 kroner i løpet av dagens.

Den siste måneden har aksjen steget solide 190 prosent, mens den siden nyttår er opp 322 prosent.