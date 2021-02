Aksjemarkedet – en lunefull fremtidsinvestering

På Hamar sier vi «priced for perfection» dersom noe er så dyrt at absolutt alt må klaffe for at prisen skal kunne forsvares i ettertid. Slik synes det også å være i deler av aksjemarkedene der det levnes lite rom for feilskjær knyttet til vaksiner, muterte virusvarianter og vekst/inntjeningsskuffelser på den ene siden, og så sterk vekst at inflasjon, renteoppgang og stimulansereversering blir et problem på den andre. Sistnevnte risikomomenter er nok de viktigste ettersom finansmarkedene aldri har vært mer følsomme for uventet renteoppgang.