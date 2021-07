På tide å tenke på høsten

Markedsoppdateringene og endrede vekstforutsetninger ble en vekker for mange. Selv etter kurskorrigeringer gjennom lang tid, er det noe annet når tallene vises eksplisitt. Spørsmålet investorer nå bør stille seg er hva de forventer av halvårstallene som kommer de neste ukene og helt til utgangen av august. Er forventningene som er priset inn i den enkelte aksje realistiske?

Vil verdiaksjer overprestere?

Det underliggende markedet kan like gjerne gi grunnlag for positive overraskelser. Fredag steg Yara til ny kursrekord på nesten 477 kroner på forventninger om at sterke underliggende markedsforhold gir høye inntekter, noe som i tilfelle vil gjøre selskapets kvartalspresentasjon den 16. juli til en fest. Kontrasten er stor til kalddusjen enkelte vekstaksjer får.

Det kan være god grunn for investorene til å forberede seg på at det vekslende sommerværet i Ferie-Norge også kan bli gjeldende på verdens børser – både i sommer og utover høsten.

Investorer bør nøye vurdere sine porteføljer

Selv om covid i enkelte land later til å bli betraktet som et tilbakelagt fenomen, herjer pandemien hardt både med mennesker og økonomien i andre. I Storbritannia forbereder Boris Johnson oppheving av alle coronatiltak fra 19. juli samtidig som smittetallene øker markant, og han advarer mot å tro at pandemien er over. En lang rekke britiske eksperter og forskere advarer mot en for rask gjenåpning.

Ustabilt

Kreta og USA opplever markant økning i smitte, noe som vil kunne få betydning for eventuelle interne restriksjoner, men også karantenebestemmelser i en rekke land – deriblant Norge. Reiseaktiviteten vil bli påvirket.

I Australia stengte Sydney ned på fredag etter så lite som 44 nye registrerte smittetilfeller samme dag. At byen har vært underlagt strenge smitteverntiltak i tre uker har ikke vært nok til å redusere smittespredningen av deltaviruset. Kun ni prosent av befolkningen er fullvaksinert. Det er blant grunnene til innstrammingene, som blant annet innebærer anmodning om ikke å forlate boligen sin med mindre man absolutt må.

Jokeren i spillet mot covid er deltavarianten. Økt smittsomhet og fortsatt uklarhet om både vaksinasjonsgrad i mange vestlige land med betydelig andel vaksinemotstandere, samt vaksinens motstandskraft mot varianten, ligger som mørke skyer på horisonten. Det vil de gjøre lenge.

Investorer bør dermed nøye vurdere sine porteføljer. Gjenspeiler de optimismen som råder i deilig sommervær – eller tar de høyde for hurtige væromslag med store individuelle forskjeller?

Likevel bør ikke vekslende markedsforhold skremme investorer til å legge pengene under madrassen. Det vil alltid være muligheter knyttet både til oppgang og nedgang for. Høsten er en fin tid for den som er skjerpet.