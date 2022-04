En domstol i San Francisco bestemte at Tesla måtte betale en tidligere heisarbeider, Owen Diaz, rundt 137 millioner dollar – like under 1,2 milliarder kroner – etter han ble utsatt for rasisme da han jobbet i selskapet.

Nå har en føderal domstol overstyrt avgjørelsen. Dommen opprettholdes, men erstatnings- og oppreisningssummen blir nedjustert kraftig: Nå trenger ikke Tesla å betale mer enn 15 millioner dollar – 131 millioner kroner.

Gjennomsyret av rasisme

Diaz var innleid i 2015 og møtte et hostilt arbeidsmiljø der kollegaene brukte fornedrende ord og uttrykk om ham og andre mørke medarbeidere. Han ble også bedt om å «dra tilbake til Afrika», fikk rasistiske tegninger og måtte se rasismeutsagn på veggene på badet.

Tesla har tidligere avslått at rasismen har skjedd, men distriksadvokat William Orrick i San Francisco slår hardt ned på hendelsene.

– Tesla-fabrikken var gjennomyret av rasisme, sier Orrick.

Han anerkjenner at rasismen må ha gått inn på Diaz, og at Tesla ikke gjorde nok for å stanse hendelsene, men synes altså erstatningen er for høy.

– Vi vil anke avgjørelsen, men er fornøyd med at distriktsadvokaten fremdeles synes Teslas oppførsel var forkastelig, sier Diaz' advokat Bernard Alexander.

Teslas advokater søkte å få erstatningskravet redusert til 600.000 dollar – 5,2 millioner kroner.

Dette er ikke den eneste rasismesaken Tesla er innblandet i. I oktober sendte selskapet ut et brev i forbindelse med Diaz-saken. I februar sendte de også ut et brev angående en annen pågående rasismesak.