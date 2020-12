Prins Harry og Meghan vil ta over podcast-tronen

PODCAST: Prince Harry og Meghan, Duchess of Sussex, har signert kontrakt med Spotify og skal lage Podcast for musikkstrømmegiganten.

Prins Harry og Meghan Markle, Duchess of Sussex, har blitt podcastere.

Spotify lanserte i dag et eksklusivt partnerskap med Archewell Audio, et nytt produksjonsselskap grunnlagt av hertugen og hertuginnen av Sussex.

– Det vi liker med podcast er at det minner oss alle på å ta et steg tilbake og virkelig lytte. Å bindes sammen uten noen distraksjon, sier paret i en uttalelse.

– Med utfordringene i 2020 har det ikke vært noen viktigere tid for dette enn nå. Når vi hører hverandre og hverandres historier blir vi minnet på hvor sammenkoblet vi er.



Avtalen skal sørge for at paret kan utvide medieimperiet sitt, som allerede begynner å ta form.

I januar for snart et år siden annonserte paret at de ville trappe ned som medlemmer av den britiske kongefamilien og heller bli finansielt uavhengige. I september signerte Harry og Meghan en produksjonsavtale med Netflix som går over flere år. Meghan har også hatt fortellerstemmen i dokumentaren «Elephants» på Disney+.

Avtalen skal sørge for eksklusivt innhold til Spotifys 320 millioner månedlig aktive lyttere. Harry og Meghan «skal produsere podcaster som bygger på egne opplevelser, historier og verdier», ifølge en pressemelding.

Dette er ikke de første kjendisene Spotify signerer kontrakt med. Tidligere i år signerte Kim Kardashian true-crime-kontrakt og verdens mest populære podcast, «The Joe Rogan Experience» spilles nå eksklusivt på Spotify. Michelle Obama har også debutert med «The Michelle Obama Podcast» på Spotify.