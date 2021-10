2020 var et tungt år for mange i kultursektoren, og nedturen fra 2019 fortsatte for filmregissør og produsent Harald Zwart. I 2019 måtte han se inntektene rase med hele 77 prosent.

I fjor fortsatte nedturen og inntektene falt fra i underkant av 5 millioner til til 975.000 kroner.

På bunnlinjen satt selskapet Zwart Arbeid igjen med 2.184 kroner, mot et tap på 38.822 kroner året før. Egenkapitalen begrenset seg til 23.000 kroner.

Barberte lønnsposten

I årsberetningen for 2019 skrev styret at Zwart Arbeid, i likhet med mange andre ble påvirket av pandemien, og at de hadde iverksatt tiltak for å begrense konsekvensene for selskapets drift, lønnsomhet og likviditet.

Et grep styret tilsynelatende har tatt er å redusere lønnsnivået betraktelig. Mens lønnskostnadene i 2019 beløp seg til 1,58 millioner kroner, ble lønnen kuttet til 336.000 kroner i fjor. Selskapet lønner ifølge regnskapet stadig to årsverk.

Stjerneregissøren har gjort stor suksess både her hjemme og i USA, og står blant annet bak nyinnspillingen av Karate Kid fra 2010, Agent Cody Banks, Pink Panther 2 og den norske fotballfilmen Lange flate ballær.

I tillegg til spillefilmselskapet Zwart Arbeid er regissøren involvert i reklamefilmselskapet Motion Blur hvor han sitter på en eierpost på 17,15 prosent gjennom selskapet Zwart Living Trust. Årsregnskapene for Motion Blur foreligger ennå ikke, men da Finansavisen snakket med selskapet i oktober i fjor hadde de tro å at det ville slå rekordåret 2019, etter å ha sikret en kontrakt med Netflix.