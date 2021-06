Norwegian-toppene fikk hemmelig bonus

Som et ledd i rekonstruksjonen av Norwegian, skal ledelsen i Norwegian ha fått en hittil ukjent bonus. Akkurat hvor mye det er snakk om vil ikke bli kjent før selskapet publiserer årsrapporten for inneværende år, våren 2022.

Både nylig avgåtte konsernsjef Jacob Schram og hans etterfølger Geir Karlsen, den gang finansdirektør, skal ifølge kilder E24 har snakket med, ha fått tildelt en såkalt «retention bonus».

Resten av toppledelsen skal også ha fått bonuser knyttet til rekonstruksjonen, men beløpene skal være mer beskjedne.

Til sammen utgjør bonusene et tosifret millionbeløp.

Mens Schram sier til avisen at han ikke kan kommentere slike saker, bekreftes det av selskapets tidligere styreleder, Niels Smedegaard.

– Jeg kan bekrefte at Jacob og Geir har den samme «retention bonus» hva angår størrelse, vilkår og betingelser, sier Smedegaard til avisen.

Smedgaard var styreleder frem til 4. juni i år, da de nye storeierne byttet ham ut med Svein Harald Øygard, en betrodd mann hos flyselskapets nye storaksjonær, John Fredriksen.

Også Otello-sjef Lars Boilesen gikk inn i styret i kjølvannet av rekonstruksjonen.

Sjokk-exit

Mandag ble det kjent at Jacob Schram gikk på dagen som konsernsjef, og ble erstattet med Geir Karlsen. Det skal ha kommet overraskende på Schram selv.

– Styrets beslutning om å gi meg sparken kom svært overraskende på meg, skrev Schram i en tekstemelding til Finansavisen mandag.

Finansavisens ansvarlige redaktør, Trygve Hegnar, mener sparkingen av Schram er Fredriksens verk. I Økonominyhetene mandag gir Hegnar uttrykk for at han tviler på at Fredriksen ikke ante noen ting. Hegnar beskriver Fredriksen som en smart mann som viser handlekraft når det kommer til å kvitte seg med ledere han ikke liker.