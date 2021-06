Mener Norwegian-bonuser var «rettidig omhu»

Kritikken har haglet etter onsdagens avsløringer om at tidligere Norwegian-sjef Jacob Schram og hans etterfølger Geir Karlsen skal ha fått en ekstrabonus på 11 millioner kroner hver av det tidligere styret, ledet av Niels Smedegaard.

I sin forklaring av bonusutbetalingene understreker Smedegaard overfor DN at selve triggeren var statens avslag på krisehjelp 9. november i fjor.

– På det tidspunktet var våre muligheter stort sett uttømt. Norwegian var konkurs, sier han, og viser overfor avisen til at det «naturligvis måtte en stor kraftanstrengelse til fra organisasjonen for å kjempe videre».

– Rettidig omhu

– Det er å betrakte som rettidig omhu fra styrets side at vi går inn og sikrer at de to viktigste personer som kan være med på å sikre overlevelsen til Norwegian, fortsetter Smedegaard.

En såkalt «retention bonus», som det er snakk i dette tilfellet, regnes som en belønning for at personer fortsetter i jobben.

– I dag kan alle sitte og synes at to ganger 11 millioner norske kroner er umusikalsk. Men man skal huske på hvilken situasjon selskapet sto i, hvor det stort sett ikke var noen fremtid for oss. Likevel ba vi mennesker som hadde jobbet dag og natt om å ta enda en tørn, og arbeide mellom 60 til 70 timer i uken, sier Smedegaard til DN.

Fredriksens mann

Det var mandag denne uken at Jacob Schram måtte på dagen som konsernsjef, for å bli erstattet av Geir Karlsen. Det skal ha kommet overraskende på Schram selv.

– Styrets beslutning om å gi meg sparken kom svært overraskende på meg, skrev Schram i en tekstmelding til Finansavisen mandag.

Smedgaard var styreleder frem til 4. juni i år, da de nye storeierne byttet ham ut med Svein Harald Øygard, en betrodd mann hos flyselskapets nye storaksjonær, John Fredriksen.