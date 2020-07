Seniorøkonom sier krisepakken fra EU er mindre generøs enn foreslått

Tirsdag ble medlemslandene i EU enige om en massiv krisepakke, for å sikre at den økonomiske aktiviteten tiltar etter coronakrisens implikasjoner for europeiske land. Avtalen ble klar etter lederen for det europeiske råd, Charles Michel, sendte ut følgende tweet:

Deal! — Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020

Krisepakken er totalt verdt 750 milliarder euro og sentrerer seg, ifølge Financial Times, rundt en sum på 390 milliarder euro som skal direkteoverføres til de medlemslandene som har blitt svekket av coronakrisen. De resterende 360 millarder euroene vil bevilges som lån med lav rente.

Frankrikes president Emmanuel Macron kaller resultatet «virkelig historisk» og at denne planen vil oppnå nærmest en dobling av det europeiske budsjettet over de neste tre årene, det skriver Reuters.

«Litt mindre generøs»

Til tross for den tilsynelatende historiske krisepakken, påpeker DNB Markets i sin morgenrapport at pakken ikke er like storslått som den i utgangspunktet ble foreslått til å være.

«Sammenlignet med det første forslaget, som var å dele ut 500 milliarder i ren støtte og 250 som lån med lav rente, er pakken litt mindre generøs» skriver Oddmund Berg i DNB Markets sin morgenrapport.

Berg begrunner reduksjonen i ren støtte med at land som Østerrike, Nederland, Danmark og Sverige har vært negative til å låne opp midler i fellesskap, for så å dele de ut som direkte overføringer. De 27 medlemslandene kom likevel frem til et kompromiss der de nevnte landene har fått rabatt på EU-kontigenten, mot den enorme summen bevilget til direkte overføringer.

Overraskende respons fra Euroen

Euroen falt omtrent 0,25 prosent etter avtalen ble annonsert, hvilket kan virke overraskende skriver seniorøkonomen i morgenrapporten. Han påpeker videre at det likevel er viktig å huske at Euroen allerede hadde styrket seg mot dollar i forkant av møtet, og utslaget er heller ikke spesielt vesentlig.

Forventningene om enighet for krisepakken, kombinert med Trump-administrasjonens planlegging av neste runde med finanspolitisk støtte, i tillegg til positive vaksinenyheter, har ifølge Berg vært bidragsytende til at det har vært positiv stemning på europeiske børser. Denne optimismen er også ventet å fortsette i dag.