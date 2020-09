Svak BNP-vekst, men sjeføkonom er oppmuntret

TOLKER NORSK BNP: Økonomene i Handelsbanken Capital Markets. Rundt bordet Marius Gonsholt Hov, dagens sjeføkonom Kari Due-Andresen og hennes forgjenger Knut Anton Mork. Foto: Are Haram

SSB la tirsdag morgen frem tall som viste at fastlands-BNP steg 1,1 prosent fra juni til juli, mot ventet en oppgang på 2,0 prosent.

«Tallene bekrefter at gjeninnhentingen fortsetter, om enn i et litt lavere tempo slik man burde forvente. Vi har i løpet av mai-juli tatt igjen rundt 60 prosent av fallet fra februar til april», skriver sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank i en oppdatering Finansavisen har fått tilgang til.

Selv om veksten var noe svakere enn ventet, synes han detaljene var mer oppmuntrende.

«Veksten er nemlig i ferd med å bli mer balansert, der bidraget fra privat forbruk nå avtar; det var tjenesteforbruket vi i hovedsak overvurderte. Næringslivsinvesteringene viser klare tegn til å ta seg opp, og olje- og boliginvesteringene øker igjen», heter det videre.

– Nøytralt for rentebanen

Sjeføkonomen merker seg også at fastlandseksporten steg relativt mye.

«Dette indikerer at den globale veksten er i ferd med å ta seg opp. Grunnet sterk innenlandsk etterspørsel steg imidlertid importen like mye, slik at nettoeksporten var negativ», fortsetter Jullum.

Han påpeker videre at veksten i juli var marginalt høyere enn Norges Bank ventet ifølge sin pengepolitiske rapport i juni (+1,0 prosent).

«Men samlet har veksten vært marginalt (-0,1 prosentpoeng) lavere i perioden mai-juli enn Norges Bank ventet i rapporten. Det betyr at utviklingen i innenlandsk vekst vil være helt nøytralt for rentebanen når vi kommer til rentemøtet i september», skriver sjeføkonomen.

– Det vil ta mange år

I Handelsbanken trekker seniorøkonom Marius Gonsholt Hov frem at den nedadgående trenden i sysselsettingen også har avtatt.

«Dette antyder at momentumet for realøkonomien faktisk har bremset ned de siste månedene», skriver han i en oppdatering.

«Oppsummert var fastlands-BNP 4,7 prosent lavere i juli enn det vi så før coronapandemien. Og gitt at vi nå mister momentum, er det en lang vei tilbake for økonomien som helhet. Vi opprettholder vårt syn om at det vil ta mange år å komme tilbake til full kapasitetsutnyttelse», fortsetter Gonsholt Hov.