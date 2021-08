Norges Bank har avsagt ny rentedom, og styringsrenten holdes som ventet på 0,0 prosent. Beslutningen var enstemmig.

På det forrige rentemøtet i juni varslet sentralbanksjef Øystein Olsen fire rentehevinger på de fire neste kvartalene, hvorav den første på det neste rentemøtet 23. september.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, bekrefter sentralbanksjef Øystein Olsen i dagens pressemelding.

Renten har ligget uendret siden 7. mai i fjor, da den ble senket fra 0,25 prosent . Før det hadde den blitt satt ned med 125 basispunkter i to omganger (fra 1,50 til 1,00 prosent 13. mars og fra 1,00 til 0,25 prosent 20. mars) etter corona-nedstengningen av Norge.

Kronen svekker seg

Kronen har reagert med å svekke seg markant mot både euro og dollar. EURNOK står like før klokken 10:30 i 10,5136, mot 10,4633 like før rentedommen ble avsagt, og kronesvekkelsen er dermed på fem øre.

USDNOK har gått fra 8,9576 til 8,9901, og mot dollar har kronen altså svekket seg med drøye fire øre.

– Fortsatt usikkerhet

Sentralbanken konstaterer at den økonomiske utviklingen har vært omtrent slik den anslo i sin pengepolitiske rapport i juni.

«Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i aktiviteten, og arbeidsledigheten har falt videre. Samtidig er det fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningen på norsk økonomi. Høy vaksineringsgrad reduserer behovet for smitteverntiltak», skriver Norges Bank, som likevel ikke kan utelukke at nye virusvarianter vil gjøre det nødvendig med nye innstramminger.

«Den underliggende inflasjonen har avtatt og er under målet på 2 prosent. Økt aktivitet i norsk økonomi tilsier at inflasjonen etterhvert vil ta seg opp», heter det videre.

– Raskere mot normalen

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet la denne gang vekt på at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer.

«Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå og bidrar til å bringe inflasjonen tilbake mot målet. En lang periode med lave renter øker samtidig faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp. Komiteen merket seg at veksten i boligprisene har avtatt den siste tiden, etter en markert oppgang frem til i vår», går det frem av dagens melding.

– Komiteen mener fortsatt det er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Samtidig er forholdene i økonomien i ferd med å normaliseres. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå, sier sentralbanksjefen.