Sysselsettingen utenfor landbrukssektoren i USA økte med 467.000 stillinger i januar, viser nye, offisielle tall fredag. Den månedlige amerikanske arbeidsmarkedsrapporten, kjent som «Nonfarm payrolls», omtales typisk som månedens viktigste nøkkeltall.

Ifølge både Reuters og Trading Economics var det på forhånd ventet en sysselsettingsvekst på 150.000.

Reuters viser imidlertid til store sprik i forhåndsestimatene, som varierte fra nedgang på 400.000 til oppgang på 385.000.

Arbeidsledighetsraten var ventet til 3,9 prosent, det samme nivået som i desember, men viser nå 4,0 prosent.

Barer og restauranter bidro med en økning på 108.000 av de nye arbeidsplassene.

Yrkesdeltagelsen oppgis til 62,2 prosent, en økning på 0,3 prosentpoeng. Raten, som følges tett av Federal Reserve, er dermed på sitt høyeste nivå siden mars 2020, ifølge CNBC.

Kraftige oppjusteringer

Arbeidsmarkedsrapporten for desember viste en sysselsettingsvekst på 199.000. Det var en halvparten så sterk vekst som ventet – men tallet er nå revidert opp.

Desember-tallet er oppjustert til hele 510.000, som er godt over den opprinnelige forventningen.

November-tallet er dessuten oppjustert fra 249.000 til 647.000.

Negativt forvarsel

Onsdag viste tall fra ADP en nedgang i sysselsettingen på hele 301.000 i privat sektor i USA i januar, som var milevis unna forhåndsforventningene. Konsensus i forkant var en sysselsettingsvekst på 207.000.

Det var særlig merkbar sysselsettingsnedgang innen leisure and hospitality – som inkluderer fritidstilbud, overnatting og reiseliv. Denne kategorien sto for over halve nedgangen i januar, med 154.000 færre stillinger.

Smittebølgen med omikronvarianten fikk skylden for den overraskende utviklingen.

ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva Nonfarm payrolls-rapporten kan komme til å vise. Likevel påpekes det gjerne fra økonomer at de må tas med en klype salt, da de ofte avviker mye fra den offisielle statistikken.