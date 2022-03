USA-rekyl mye sterkere enn ventet

Antallet sysselsatte i privat sektor i USA økte i februar med 475.000, viser nye tall fra ADP onsdag. Vareproduserende sektor hadde en vekst på 57.000, mens tjenestesektoren så en økning på 417.000.

Konsensus på forhånd var en økning på 388.000 i februar, ifølge Trading Economics.

I januar var det kraftig – og helt uventet – tilbakegang i antallet. Fallet var det første siden desember 2020.

Oppsvinget i februar ble særlig løftet av større bedrifter – med 500 ansatte eller mer. Her var sysselsettingsveksten hele 552.000. Samtidig var det kraftig nedgang blant små bedrifter med færre enn 50 ansatte, der sysselsettingen sank med 96.000.

Sjeføkonom Nela Richardson i ADP forklarer småbedriftenes nedgang med at de sliter med å kunne tilby lønningene og godene som nå trengs for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft fra det som omtales som et begrenset utvalg.

Indikator for «månedens viktigste»

ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet kan komme til å vise. Rapporten – «Nonfarm payrolls» – omtales gjerne som månedens viktigste makrotall, og viser den samlede sysselsettingsveksten utenom landbrukssektoren i USA.

Den publiseres neste gang fredag denne uken – 4. mars. Forventningen nå er at denne rapporten vil vise en sysselsettingsvekst på 400.000 i februar.

I januar ble 467.000 nye arbeidsplasser skapt, langt flere enn ventet på forhånd.