Mandagens børsoppgang i USA ble visket ut tirsdag etter at Lael Brainard, den ellers så duete Fed-guvernøren president Joe Biden har nominert som neste visesentralbanksjef, i en tale sa at sentralbanken må reagere raskt og aggressivt for å få inflasjonen ned.

«Stigende renter, både i den korte (2-årige statsrenter) og lange enden (10-årige statsrenter), skremte mange investorer», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen onsdag morgen.

Rentene på amerikanske statsobligasjoner med 10-års løpetid steg med 11 basispunkter rett etter Brainards tale i går, og totalt 24 basispunkter fra tirsdag morgen til 2,62 prosent onsdag morgen. 2-årsrentene steg med 18 basispunkter til 2,59 prosent onsdag morgen.

Den mye omtalte rentekurven, altså forskjellen på 10- og 2-årsrentene, steg dermed tilbake i positivt territorium etter å ha vært negativ de siste dagene.

TOLKER FED: Rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen i DNB Markets. Foto: DNB

– Fed tenker annerledes nå

Ordlyden fra Fed-guvernør Brainard var at lavere inflasjon er av «paramount importance».

««Of paramount importance» er vanskelig å oversette til norsk, men «ekstremt viktig» passer nok bra. På grunn av det, sa Brainard, vil Fed fortsette metodisk å stramme inn pengepolitikken gjennom en serie av rentehevinger, og ved å starte å redusere balansen sin i «høy fart» allerede etter rentemøtet i mai», skriver rente- og valutaanalytiker Ingvild Borgen i DNB Markets i sin morgenrapport.

«Fed har tidligere sagt at renten er verktøyet de skal bruke for å få ned inflasjonen, og at nedbyggingen av balansen ikke skal være et aktivt virkemiddel. Brainards kommentarer i går antyder at Fed nå tenker annerledes om dette, og er villig til å bruke begge deler som aktive verktøy. Det var trolig dette markedene reagerte på», fortsetter hun.

AGGRESSIV DUE: Fed-guvernør Lael Brainard. Foto: Bloomberg

Når Fed skal redusere balansen betyr det ifølge Borgen to ting: at de ekstra pengene i omløp i finanssystemet skal trekkes tilbake, og at tilbudet av statsobligasjoner tilgjengelig for andre aktører – som ikke har ubegrensede midler og som bryr seg om pris og avkastning, blir større.

«Sistnevnte kan bety at renter med lengre løpetid stiger, noe som betyr at Feds innstramning blir mer effektiv», skriver DNB-analytikeren.

Nye rentesignaler onsdag

I Nordnet peker Roger Berntsen på at Fed senere onsdag slipper referatet fra forrige rentemøte, der renten ble satt opp for første gang på over tre år.

«På dette møtet uttrykte sentralbanken en større bekymring for den høye underliggende inflasjonen i økonomien, noe som etter alle solemerker vil resultere i høyere styringsrente. Det ligger i kortene at dagens referat vil inneholde ytterligere informasjon om Feds renteplaner», skriver analytikeren.