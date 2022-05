Snur opp etter tidenes fall: – Ikke nok til å bli håpefull

Fremtidsindeksen fra det tyske ZEW-instituttet i Mannheim har vendt noe oppover igjen i mai, men er fortsatt på et relativt lavt nivå etter den verste smellen siden indeksens oppstart i mars.

Indeksen står nå i minus 34,3 poeng, etter en oppgang på 6,7 poeng fra april.

Ifølge Trading Economics var det ventet en ny nedgang, fra aprils minus 41,0 poeng til minus 42,0 poeng.

Tungsinn om forholdene nå

Vurderingen av den nåværende situasjonen i Tyskland har imidlertid forverret seg ytterligere.

Denne indeksen er i mai ned 5,7 poeng til minus 36,5 poeng – den tredje nedgangen siden Russlands invasjon av Ukraina.

Her var det ventet en litt mindre nedgang, til 35,0 poeng.

Kina-restriksjoner tynger

«Sammenlignet med forrige måned er utsiktene for den økonomiske situasjonen i Tyskland litt mindre pessimistisk. Ekspertene antar ennå at det vil fortsette å forverres, men i et lavere tempo enn tidligere ventet», sier ZEW-president Achim Wambach om forventningene nå.

«De sterke restriksjonene i Kina for å bekjempe ny covid-19-smitte fører til en sterk nedgang i vurderingen av den nåværende økonomiske situasjonen i Kina. Dette veier tungt på den fremtidige utviklingen av den tyske økonomien», sier han.

Wambach peker samtidig på at et flertall av ekspertene venter renteheving fra Den europeiske sentralbank (ESB) i løpet av de neste seks månedene, og at inflasjonen følgelig vil gå ned fra sitt svært høye nivå nå.

LBBW-økonom Jens-Oliver Niklasch påpeker overfor Reuters at ZEW-indeksen vanligvis stiger kraftig når ekspertene tror bunnen er nådd, men at usikkerheten er for stor til det nå.

«Dagens miniøkning er ikke nok til å bli håpefull», ser Niklasch til nyhetsbyrået.

Rundt 300 eksperter

ZEW-instituttet setter sammen sine indekser basert på svar fra rundt 300 økonomer og analytikere om deres syn på blant annet økonomi, inflasjon, renter, aksjemarkeder, valuta og oljepris nå og de kommende seks månedene. Positive indekser tilsier at et flertall av respondentene venter bedring, negative indekser antyder tilbakegang.

Ekspertenes syn på eurosonen gir en forventningsindeks i mai på minus 29,5 poeng, en oppgang på sterke 13,5 poeng fra april. Indeksen for nåværende forhold har imidlertid falt 6,5 poeng til minus 35,0 poeng.