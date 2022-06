En dag etter at den tyrkiske sentralbanken besluttet å holde styringsrenten i ro på 14 prosent, er den Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan igjen ute og mener at høyere renter bare vil helle bensin på inflasjonsbålet som brenner i Tyrkia. Inflasjonen i Tyrkia steg i april til 70 prosent, og det er ventet at den kan stige ytterligere, skriver Bloomberg.

– De som prøver å påtvinge oss en kobling mellom styringsrenten og inflasjonen er enten analfabeter eller forrædere, sa den Erdogan til gruppe med forretningsfolk fredag.



– Ikke ta hensyn til bablingen fra de som eneste kvalitet er å se verden fra London eller New York, fortsatte presidenten som har holdt embetet siden 2014, etter å ha vært statsminister i 11 år før det.

Kastet tre sentralbanksjefer

Dette er ikke første gang Erdogan er ute og slenger med leppa mot det han kaller «rentelobbyen», som visstnok jobber for å øke kostnadene ved å låne og delta i spekulative angrep mot den tyrkiske liraen.

Før Erdogan innstilte Shap Kavcioglu som sentralbanksjef i fjor, hadde presidenten kastet de tre forgjengerne i sin søken etter mer makt over pengepolitikken. Etter at Kavcioglu bli innsatt har den tyrkiske sentralbanken holdt renten uendret på 14 prosent i fem måneder på rad til tross for at inflasjonen har steget opp til 70 prosent , etter å ha «bare» vært på litt over 20 prosent før jul.

Den tyrkiske inflasjonen er den høyeste i landet på over to tiår, og det er ventet at inflasjonen vil stige til 74 prosent i løpet av mai, viser en Bloomberg-undersøkelse.

– Så lenge president Erdogan sitter ved makten, er det uaktuelt med rentehevinger, sier seniorøkonom Jason Tuvey i Capital Economics til Bloomberg.



– I samme båt

Erdogan innrømmer at den økonomiske poltikken som regjeringen hans har fulgt siden 2018 har tært på på innbyggerne i form av høyere levekostnader. Han insisterer likevel på at høyere renter er det som fører til den høye inflasjonen – og ikke omvendt.

Ifølge BLoomberg mener den tyrkiske presidenten at regjeringens økonomiske program er «konsistent og vitenskapelig», og liraens nåværende nivå bidrar til å bevare Tyrkias konkurranseevne.

– Vi er alle i samme båt! Det er nok data til å stimulere håp. Vi gjør det bra på produksjon, sysselsetting og eksport, sa Erdogan til de fremmøtte på fredag.

Den tyrkiske liraen, som falt 44 prosent i fjor, har fortsatt den dårlige utviklingen i år og svekket seg ytterligere med 0,4 prosent til 16,4220 mot dollaren etter sentralbankens beslutning om å holde renten uendret.