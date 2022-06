Norges Bank hever renten

Saken utvides.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet hever styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, fra 0,75 til 1,25 prosent, skriver banken i en pressemelding. Beslutningen var enstemmig.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,50 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Største økning på 20 år

Norges Bank begrunner den største renteøkningen på 20 år med at det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi.

«Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå. Inflasjonen er klart over målet. Den underliggende prisveksten har tatt seg raskt opp og vært høyere enn anslått. Med stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer, er det utsikter til at inflasjonen blir liggende over målet en god stund», skriver sentralbanken.

Dagens renteøkning er den fjerde siden Norges Bank begynte å sette opp styringsrenten fra null i september i fjor.

Vil øke renten raskt

Samtidig understreker Norges Bank at styringsrenten fortsatt er på et lavt nivå, og at pengepolitikken er ekspansiv.

«Komiteens vurdering er at det er behov for en klart høyere rente for å stabilisere inflasjonen rundt målet. Et stramt arbeidsmarked gjør at sysselsettingen trolig holder seg høy selv om renten økes fremover», heter det videre.