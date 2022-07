EURUSD vaker marginalt over 1,00 onsdag, og dermed holder euroen hodet såvidt over vannet i forhold til paritet mot dollar. Men ifølge flere analytikere er det trolig er det bare et tidsspørsmål før euroen går godt under dette nivået – det svakeste på nesten 20 år.

En mulig trigger kan være dagens inflasjonstall fra USA, der konsensus faktisk peker mot en økende takt på måneds- og årsbasis. Tallene kan gi næring til forventningene om en enda mer aggressiv sentralbank, og sementere en ny trippelheving fra Federal Reserve på juli-møtet.

Ifølge Bloomberg er det usannsynlig at flukten til dollaren som en trygg havn vil avta med et Europa som trues av russisk gass-stans og en påfølgende økonomisk krise som vil hemme Den europeiske sentralbankens evne til å heve sine styringsrenter.

– Mer enn en rentehistorie

– Det skal ikke mye til for å vippe euroen under paritet. Det er mer enn en rentehistorie; den er mye mer fundamental. De negative risikofaktorene i verdensøkonomien samler seg til støtte for dollaren i øyeblikket, uttaler analysesjef for makro David Page hos AXA Investment Managers til nyhetsbyrået.

Nomura, UBS og BCA Research ser alle for seg et worst case-scenario der euro stuper til 0,90 mot dollar før vinteren.

– Ingen av de positive euro-faktorene ser ut til å være i nærheten av å materialisere seg, så den magnetiske tiltrekningen mot EURUSD under paritet kan være uimotståelig for makroinvestorer, sier Stephen Innes i SPI Asset Management.

– Ikke eksepsjonelt svak

Capital Economics minner for øvrig om at euroen ikke er eksepsjonelt svak på handelsvektet basis.

«I nominelle termer er euroens handelsvektede valutakurs over dens langsiktige gjennomsnitt, mens den i reelle termer fortsatt er omtrent 10 prosent sterkere enn den var på slutten av 2000, og litt over bunnene i 2015, 2017 og 2020», går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering.